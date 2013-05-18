Hapisteki Arjantinli diktatör Videla öldü

Arjantinli eski diktatör Jorge Videla, 87 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti.

Arjantin'de 'Kirli Savaş' olarak adlandırılan, 1976-1983 yıllarındaki askeri yönetimde insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilen eski general Videla'nın, Marcos Paz hapishanesinde eceliyle öldüğü bildirildi.

Videla, 1985 yılında işkence, cinayet ve diğer suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilmiş, Carlos Menem'in devlet başkanlığı sırasında 1990 yılında affedilmişti.

Yüksek Mahkeme, 2010 yılında, 2007'de federal mahkemenin Videla hakkındaki af kararının kaldırılmasına ilişkin girişimini onaylamıştı.

Geçen yıl mahkemeye çıkarılan Videla, kendi dönemi ve halefleri Bignone ve Galtieri'nin yönetimi boyunca toplama kamplarında 8 bin kişiyi öldürdüklerini itiraf etmişti.

Arjantin'de 1976-1983 yılları arasındaki askeri darbe iktidarının son lideri Reynaldo Benito Bignone de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. İnsan hakları eylemcilerine göre, 'Kirli Savaş' döneminde ülkede 30 bin kişi işkenceye uğradı ve öldürüldü.

Ülkede 1994'de çıkarılan bir yasaya göre insanlığa karşı işlenen suçlar zaman aşımına uğramıyor.