Hapishanelerde 700 bebek var!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’la görüşme gerçekleştiren Mahkûm Yakınları Derneği (MAYAD) yöneticilerinin verdiği bilgilere göre Türkiye’deki cezaevlerinde 700 bebek bulunuyor.

MAYAD Kurucu Genel Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye’de 353 cezaevi bulunduğunu, 16 tanesinin de yapımının sürdüğünü belirterek, “Cezaevlerinin kapasitesi 160 bin olmasına karşın şu an 180 bin mahkûm var. Cezaevlerindeki yetersizliklerden dolayı mahkûmların durumu çok kötü ancak bu kamuoyuna yansımıyor” dedi.

hapistecocuk.wordpress.com'da yer alan habere göre, 180 bin mahkûmun 80 bininin 25 yaş altında olduğunu belirten Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre halen cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olan anneleriyle kalan 700 bebek bulunuyor.

Yılmaz, cezaevlerinde görüş süresinin bir saat olduğu belirterek, “Ancak neredeyse yarım saat aileler aranıyor. Görüş sahasına girene kadar 10 dakika mahkûm bekletiliyor. Dolayısıyla ailesi ile mahkûmun birbirini görebildiği süre 20 dakikaya kadar düşüyor. Aileler sırf çocukları 20 dakika görebileceğim diye çok uzun yollardan geliyorlar. Bu soruna acilen bir çözüm bulunmalı” dedi.