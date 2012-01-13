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Dünya

Hapishaneden iç çamaşırıyla kaçmıştı, kar maskesiyle yakalandı TOKYO (A.A)

13 Ocak 2012 16:53

-Hapishaneden iç çamaşırıyla kaçmıştı, kar maskesiyle yakalandı TOKYO (A.A) - 13.01.2012 - Japonya'da iç çamaşırıyla cezaevinden kaçan mahkum yakalandı.  Polis, cinayete teşebbüsten 23 yıla mahkum olan Li Guolin'i ülkenin güneyinde bir ilkokulun yanında yakaladı.  Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, mahkumun yakalandığı sırada elinde bir bıçak olduğunu, kalın bir ceket giydiğini ve kar maskesi taktığını duyurdu. Li'nin kaçtıktan sonra yakınlardaki bir apartmana girip kıyafet ve bir şişe bira çaldığından şüpheleniliyor. Spor saatinde, bir anda üzerindeki mahkum kıyafetini çıkarıp Hiroşima cezaevinin beş metre yüksekliğindeki duvarından kaçan Çinli mahkumun, 1989'dan bu yana bir Japon hapishanesinden kaçabilen ilk kişi olduğu belirtildi. Yetkililer, bu olay üzerine, Hiroşima cezaevinde mahkumların kaçmasını önlemek için daha sıkı tedbirler alındığını bildirdi.

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