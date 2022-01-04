Hapishanede şüpheli şekilde ölen Garibe Gezer’in işkence ve tecavüz dosyasına ‘takipsizlik’ kararı

Kandıra Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in, aynı hapishanedeki tecavüz ve sistematik işkence dosyasına ilişkin takipsizlik kararı verildi. Avukatları karara itiraz edecek.

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren mahpus Garibe Gezer’in, daha önce aynı hapishanedeki işkence ve tecavüze ilişkin devam eden soruşturma dosyasında meydana gelen gelişmeler ile ilgili Gezer ailesinin avukatları İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şubesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Gezer'in avukatlarından Eren Keskin ve Jiyan Tosun, Beritan Kalbişen ve Veysi Eski katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Gezer ailesinin avukatlarından İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Gezer’in şikayetlerinin kendilerine ilk ulaştığında Kayseri Bünyan Cezaevinde olduğunu söyledi.

Gezer ile görüşmek üzere Kayseri’ye gittiklerinde Kandıra’ya sevk edildiğini öğrendiklerini ifade eden Keskin, “Garibe Gezer'den ilk haber aldığımızda kendisi önce Kayseri Bünyan Cezaevi'ndeydi. Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya gittiler. Kandıra'ya sevk edildiğini öğrendik ve yaptığımız görüşmede Kandıra'da 21 ile 24 Mayıs'ta ve 6 Temmuz tarihlerinde süngerli odaya konularak orada son derece kötü muamelelere ve cinsel saldırıya maruz kaldığını öğrendik. Ve suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Karar itiraz edilecek

Devlet eliyle işlenen cinsel suçların 90’lı yıllarda kadınlara dönük yoğun yaşandığını dile getiren Keskin, Gezer’in bu dosyasının tüm çevreler için bir eğitim dosyası niteliği taşıdığını söyledi.

Keskin, Garibe Gezer’in sistematik işkence ve tecavüz dosyasına “takipsizlik” kararı verildiğini belirterek, “Bu dosyada kararı veren savcı hem hukuk tekniğinden hem kendi vicdanından hem de insan olarak vicdandan yoksundur.

"O kadar çok delil var ki bu dosyada. Garibe’nin erkek kardeşiyle yaptığı Kürtçe konuşma tercümesi yapılmış burada. Garibe isyan etmiş ağabeyine. Ama buna rağmen Garibe ısrarla anlatıyor yaşadıklarını. Buna rağmen bunlar değerlendirilmiyor, yok sayılıyor. Bizden gizlenen kamera görüntülerinde Garibe'nin yerlerde sürüklendiği yazılmamış” dedi.

Keskin, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpus Garibe Gezer, hapishanede gardiyanların kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve sistematik olarak işkence ettiğini açıkladı.

Bunu açıkladığı için ailesi ile görüşleri engellenen Gezer, süngerli odaya ve daha sonra hücreye kondu.

Bu duruma tepki gösteren Gezer’in yaşananları yazdığı mektuplarla kamuoyuna duyurdu. Avukatı İHD Genel Başkanı Eren Keskin, Garibe’nin durumuna dikkat çekmek için defalarca açıklama yaptı, hapishane personeli hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. HDP’li milletvekilleri 22 önerge ile Garibe’nin durumunu Meclis’e taşıdı.

Hapishane yönetimi 9 Aralık 2021 gecesi, Garibe Gezer’in hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Avukatları, otopsisine girmek istedi ancak engellendiler. Gezer, 10 Aralık 2021 Cuma gecesi Mardin’in Dargeçit ilçesinde defnedildi.