Hapishanede seks iddiası ortalığı karıştırdı



T24- Fransa’da hapishanede tutuklu bulunan iki katil, Eski Adalet Bakanı Raşida Dati ile cezaevinde seviştiklerini iddia etti.



Fransa’da iki azılı suçlu, sperm bankasına başvurarak çocuk sahibi olan eski Adalet Bakanı Raşida Dati’nin kızının babasını olduklarını iddia etti. Biri dört, diğeri bir kişinin katili olan iki sanık, "Bakan cezaevine ziyarete gelmişti. Hücrede seviştik ve hamile kaldı" dedi. Mahkumların mektupla ortaya attığı iddia, Fransa'da ortalığı karıştırdı.

Fransız hükümetinde görev alan ilk Arap kökenli bakan olan 45 yaşındaki Dati, Ocak 2009’da Zehra adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dati’nin hamileliği Fransız basınında geniş yer bulmuş, birçok ünlü ve zengin ismin adı baba adayı olarak geçmişti.

Hatta, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de baba adaylarında olabileceği öne sürülmüştü.

En son ortaya atılan iddia ise geçmiştekilere kıyasla oldukça ilginç. Cinayetten tutuklu bulunan 54 yaşındaki Alfredo Stranieri ve 43 yaşındaki Germain Gaiffe, Dati’nin kızının babası olabileceklerini öne sürdü.

Her iki adam da, “kamu görevlisine hakarette bulunmaktan” yargıç karşısına çıkacak.



‘Hapiste seviştik’





Eylül 2010’da, dört kişiyi öldürüp bahçesine gömmekten dolayı hapis yatan Stranieri, Dati’yle ilişki yaşadığını öne sürdüğü bir mektup yolladı. Bundan kısa bir süre sonra, bir adamın kafasını kestiği için 30 yıl hapis cezası alan Gaiffe, Adalet Bakanlığı’na benzer bir mektup yollayarak, Zehra’nın babası olduğunu iddia etti.

Paris’in banliyölerinden birinde bulunan bir hapishanede tutuklu bulunan her iki adam da, Dati’nin Adalet Bakanı olduğu dönemde hapishaneyi ziyaret ettiğini, onunla bu ziyaretlerinde hücrelerinde seviştiklerini öne sürdü.

Hala bekar olan Dati, iddiaları reddetti ve iki tutuklunun kamunun ilgisini çekebilmek için bu tür iddiaları ortaya attığını belirtti.

Her iki adam, bu iddiaları yüzünden yeniden mahkeme yolunu tutacak. Suçlu bulunmaları halinde, her biri 16 bin dolar para cezası alabilir. Ayrıca, hapis cezalarının 6 ay uzatılması söz konusu.

Dati, doğum yapana kadar babasının kim olduğuna dair tartışmalar Fransa’da geniş yer bulmuştu. Öne çıkarılan adaylar arasında, İspanya’nın eski Başbakanı Jose Maria Aznar, aktris Selma Hayek’in kocası Francois-Henri Pinault, Fransa’nın eski Spor Bakanı Bernard Laporte, süper zengin iş adamı Henri Proglio bulunuyordu.