Hapishanede 'porno partisi' yaptılar!

El Salvador'daki üst düzey güvenlikli bir hapishanede mahkumlar porno partisi düzenledi.

Sputnik’in haberine göre, El Salvador'da bir hapishanede, 200 erkek mahkumun katılımıyla Día de la Virgen de las Mercedes (Kutsal Bakire Mercedes Günü) isimli dini bayramda porno partisi düzenlendi.

Yetkililerinin izniyle hapishaneye dansçı kadınlar getirildi. Gizli kamera ile çekilen görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine, skandal patlak verdi ve olay üzerine inceleme başlatıldı.

Bu arada partinin hapishane görevlilerine rüşvet verilerek düzenlenebildiği gelen bilgiler arasında.