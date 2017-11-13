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Hapis cezasıyla aranırken polisin otomobilini kundakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, 5

13 Kasım 2017 20:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, iddiaya göre, bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak kundaklayan İsa Yaşar (29) yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar, tutuklandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Efeler İlçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak\'ta meydana geldi. Hakkında \'mala zarar verme\' suçundan 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz\'ın park halindeki otomobilini, bilinmeyen bir nedenle molotofkokteyli atarak kundakladı. İsa Yaşar, geldiği otomobille kaçarken, yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Şüphelinin kimliğini tespit ederek peşine düşen ekipler, Yaşar\'ı sabah yakaladı. Emniyete getirilen İsa Yaşar, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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