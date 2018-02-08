Hapis cezasıyla aranan kadın pazarda yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde polisin semt pazarında yaptığı denetimde 9 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Y.Y. adlı kadın yakalandı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi\'nde kurulan semt pazarında uygulamada bulundu. Polis, durumundan şüphelendiği Y.Y.\'nin kimliğini kontrol etti. Yan kesicilik, başkasının kimliğini kullanmak suçlarından sabıkası bulunan Y.Y.\'nin hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gölcük Adliyesi\'ne sevk edilen Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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