Hapis cezası alan gazeteci Almanya'ya iltica etti

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu sözcülüğünü yürüten Necati Abay, Almanya'dan yaptığı açıklamada "Türkiye’de susturuldum ve artık sürgündeki bir gazeteciyim" dedi.

2004 yılında kurulan Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu'nun sözcülüğünü yapan Abay çalışmalarını "sürgün koşullarında" sürdürmeye çalışacağını duyurdu.

Abay yaşadıklarını "Kaşarlanmış bir düşünce suçlusu olarak üç kez cezaevine girdim. 12 Eylül 1980 faşist darbesi döneminde Metris askeri cezaevinde kaldım. 1997 postmodern darbe döneminde Gebze Cezaevinde, 2003 yılında da sürmekte olan komplo davası nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kaldım. Gelinen aşamada AKP iktidarınca Almanya’ya iltica başvurusu yapmak zorunda bırakıldım.

“Türkiye’de basın özgürlüğü” konulu paneller nedeniyle Avrupa’da bulunuyordum. Almanya, İsviçre ve Fransa’daki panellerimi yapmıştım. Yargıtay 15 Ekim 2012’de kararını açıklayınca Belçika ve Hollanda panellerimi iptal ettim ve Türkiye’ye dönmekten vazgeçtim. Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmak zorunda kaldım. Devlet beni ya F tipi cezaevinin ya da sürgünün yolunu gösterdi. Türkiye’de artık susturulmuş oldum." sözleri ile anlattı.

Necati Abay kimdir?

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılana Necati Abay örgüt yöneticisi olduğu gerekçesiyle 4 Mayıs 2011 tarihinde 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme kararında Abay'ın aleyhinde kanıt olmamasına rağmen kanaat ile ceza aldığı ifade edildi. Yapılan itiraz sonucu Yargıtay 9. Ceza Dairesi 15 Ekim 2012 tarihinde açıkladığı kararla 18 yıl 9 aylık cezayı fazla bularak bozdu ama örgüt üyeliğinden 10 yıl ile 15 yıl arasında cezalandırılmasını istedi.