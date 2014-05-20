'Hapis cezası adalete hizmet etmez'

'Wall Street'i işgal et' gösteriler sırasında polise saldırmaktan suçlu bulunan kadın, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, 'uzun hapis adalete hizmet etmeyecek' vurgusu yaptı.
New York'taki, 'Occupy Wall Street' (Wall Street'i işgal et) eylemlerinde polis memuruna saldırmaktan suçlu bulunan aktivist Cecily McMillan, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Zuccotti Parka'taki eylemler sırasında polis memuruna dirsek vurduğu gerekçesiyle bu ay başında New York'ta görülen duruşmada suçlu bulunan Cecily McMillan'ın cezası belli oldu.
Polise saldırı suçlamasıyla 7 yıla kadar hapisle yargılanan kadın, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cecily McMillan'ın hapis cezasının ardından 5 yıl denetim altında olmasına da karar verildi.
Cecily McMillan, önceki duruşmalardaki savunmasında, eylemler sırasında arkadan bir elin göğsünü tutması nedeniyle istem dışı dirsek attığını öne sürmüştü.
Yargıç Ronald A. Zweibel, duruşmada, medeni toplumların, sivil itaatsizlik eylemlerinde saldırıda bulunulmasına izin vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ancak mahkeme, bu yargılamada uzun hapis cezası verilmesinin adalete hizmet etmeyeceği kanaatine varmıştır" ifadesini kullandı.
Zuccotti Park'ta Mart 2012'deki gösteriler sırasında McMillan'ın gözüne dirsek attığı öne sürülen polis memuru, iki hafta rapor almıştı.