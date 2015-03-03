Hanzade Doğan Boyner: Erdoğan duymasın, ben de feministim

Doğan Holding yönetim kurulu üyesi ve Doğan Online Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Türkiye’de kadınların başarıya ulaşması için toplumsal zihniyetin değişmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu feministler falan var ya, 'kadın Allah'ın emanetidir' deyince bize kızıyorlar“ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Erdoğan duymasın ama ben kendimi feminist olarak tanımlıyorum” dedi.

Kadınlar günü teması ile toplanan Vodafone Önce Kadın Toplantısı’nda Türkiye’nin önde gelen kadın yöneticileri, topluma ve iş dünyasına dönük sert mesajlar verdi. Kadın istihdamındaki 6 puanlık artışın ekonomik büyümeyi yüzde 15’e taşıyacağına belirten yöneticiler, “Kadını değil zihniyeti dönüştürün” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve iş dünyasının kadına yaklaşımının eleştirildiği toplantıda en dikkat çekici çıkış ise “Türkiye’de ahlak anlayışı kadına kısıtlanmış durumda. Ama normlara bakıldığında bizim dünyadaki en ahlaksız toplumlardan biri olduğumuz ortaya çıkıyor” açıklaması ile Doğan Online Başkanı Hanzade Doğan Boyner’den geldi.

Kız çocuklarının okullaşma oranını artırmaya dönük olarak başlatılan “Baba beni okula gönder projesi” ile belli bir başarıya ulaştıklarını ifade eden Boyner, “Kız çocuk ve erkek çocuklarının okullaşma oranları birbirine çok yaklaştı. Ancak bu kâğıt üstünde olmamalı. Sorun şurada, Türkiye’de temel ahlak kuralı yok. Türk toplumunda ahlak kadınla kısıtlanmış durumda. Bizim başarılı olabilmemiz için bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu zihniyet de eğitimle değişir. Türkiye’de bu zihniyet problemi ne kadar çabuk kabul edilirse bunun önüne o kadar hızlı geçilebilir” dedi. Boyner, kadın istihdamını yukarı çekmenin de bir zihniyet meselesi olduğuna dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın ama ben kendimi feminist olarak tanımlıyorum. Şirketimde açık pozisyon olduğunda danışmanıma verdiğim tanım kadındır” diye konuştu.

General Electric Türkiye Başkanı Canan Özsoy ise Türkiye’nin ekonomik büyümeyi tek ayak üstünde gerçekleştirdiğine dikkat çekerek son verilere göre yüzde 29 olan kadın istihdam oranı sadece 6 puan artırılsa ekonomik büyümenin yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkacağını anlattı. Citibank Türkiye Üst Yöneticisi Serra Akçaoğlu da iş dünyasındaki en büyük sorunun eşitsizlik olduğunu anlatırken “Eşit fırsat tüm sorunları halledecektir” açıklamasını yaptı.

Erdoğan ne demişti?

17 Şubat'ta muhtarla toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kadına şiddet" tartışmalarından feministleri hedef alarak şunları söylemişti:

"Ben kalkıyorum kadının Allah'ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler filan var ya. 'Ne demek diyor kadın emanetmiş, bu hakarettir' diyor. Ya senin bizim dinimizle medeniyetimizle ilgin yok ki. Biz sevgililer sevgilisinin hitabına bakıyoruz. "Allah'ın bir emanetidir. O emanete sahip çıkın" diyor. Ve onu incitmeyin diyor."