Hanzade Doğan Boyner: Paydaşlar kapitalizmini üst seviyeye çıkardık, iş dünyasının tek amacı kârlılığı artırmak olmamalı

T24 Ekonomi



Hanzade Doğan Boyner, kurucusu olduğu Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’da “paydaşlar kapitalizmi anlayışını pandemi döneminde üst seviyeye çıkardıklarını” söyledi. Doğan Boyner, “iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin kârlılığı arttırmak olmaması gerektiğini” vurguladı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hanzade Doğan Boyner, Fast Company dergisinin ABD edisyonuna verdiği söyleşide, “pandemi sürecinde paydaşlar kapitalizmi anlayışı” kapsamında Hepsiburada’nın çalışmalarını anlattı.

Türkiye ve bölgenin önde gelen e-ticaret şirketlerinden biri olarak 40’a yakın kategoride 25 milyondan fazla ürünle, aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, “dünyanın dört bir yanında kapitalizmin, paydaşlar kapitalizmini benimseyerek müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve topluma katkı yapmayı değerlendirdiği bir dönemde, Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki hamlelerinin ‘paydaşlar kapitalizmi’ fikrinin hayata geçmesi için çok güçlü bir örnek oluşturduğunu” söyledi.

Hanzade Doğan Boyner, pandemi sürecindeki yaklaşımları ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında da bilgi verdi.

Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulandığı dönemde, virüsün yaşamı nasıl veya ne kadar süreyle etkileyeceği bilinmezken Hepsiburada’nın mart ayında çalışmaları başlattığını belirten Doğan Boyner, salgın döneminde evlerinde daha fazla vakit geçirecek tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri genişleterek ve kesintisiz sunduğunu, Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştığını, salgından etkilenen üreticilere ve perakendecilere yönelik olarak ticari, operasyonel ve lojistik hizmetleri kapsayan destekler sunmak üzere ‘Dayanışma Programı’ tasarladığını anlattı. Hanzade Doğan Boyner, “İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde müşterilerimiz ve platformumuzda yer alan tüm işletmeler ve girişimciler için hayati destek sağladık, büyümeleri için kaldıraç olduk” dedi.

‘Kendi işini kuran kadın girişimcilere destek’

Kadınların ekonomiye katılımını sağlamadan tam anlamıyla kalkınmaolmayacağına inandığını kaydeden Doğan Boyner, 2017 yılında Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü adı altında destek programını hayata geçirdiklerini kaydetti. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri Kadın Girişimci programının, şirketin kârlılığında bir etkisi olmadığını belirten Doğan Boyner “İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılıklarını arttırmak olmamalıdır. Kadın Girişimci programımız için belirlediğimiz önemli başarı kriterlerinden biri, girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri üzerinde yarattığımız etkidir” dedi.



Girişimci Kadın programına dahil olan kadın girişimciler, Hepsiburada’nın teknoloji desteğinin yanı sıra komisyon ücretlerinden yüzde 75 indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo, Hepsiburada platformunda reklam imkânı gibi pazarlama ve satış desteklerinden ve diğer hizmetlerden yararlanabiliyor.

“Gerekli önlemleri almak için hiç tereddüt etmedik”

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın pandemi döneminde bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılarken öte yandan da çalışan, paydaş ve toplum sağlığını da korumak için bir dizi önlemden oluşan bir plan hayata geçirdiklerini vurguladı.



Şirketin tüm çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlandığını, daha küçük gruplar şeklinde vardiya sistemine geçildiğini ve çalışanların güvenle işe gelip gidebilmeleri için ekstra servis araçlarını devreye sokulmasının alınan tedbirlerden bazıları olduğunu belirten Doğan Boyner, “Belki bu tedbirlere ve düzenlemelere ilk başta şaşıranlar oldu ancak bu bizim konuyu ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesiydi. Tereddütsüz, tüm önlemleri almak için gerekli adımları attık” dedi.

‘Bize çok küçük yaşta öğretilen değer’

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki hamleleri ile “paydaşlar kapitalizmi’’ fikrini hayata geçirmesinin, küresel anlamda iş dünyası için çok güçlü bir örnek oluşturduğunu vurguladı. “Hepsiburada için kâr elde etmenin hiçbir zaman paydaşlarının genel refahından öncelikli olmadığını” belirten Doğan Boyner, yetiştirilme tarzının iş yaklaşımının temellerini oluşturduğunu ifade etti. Hanzade Doğan Boyner, “Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa, onunla yemeğinizi paylaşırsınız. Bu değer, bize çok küçük yaştan öğretildi” diye konuştu.

Hanzade Doğan Boyner'in Fast Company'deki söyleşisinin İngilizce orijinali için tıklayın



