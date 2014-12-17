Hanuka Bayramı ışıklarla başladı, Erdoğan da kutladı

'Işık Bayramı' veya 'Yeniden Adanma Bayramı' olarak kutlanan Hanuka Bayramı 16 Aralık Salı gecesi yakılan ilk mumla başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Türkiye'de yaşayan Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesajda, "Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplumsal, kültürel ve beşeri yapımızdaki çeşitliliği, Türkiye'yi bugünlere taşıyan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışmamızı ve muhabbetimizi artıran en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz" denildi.

İdrak ettikleri bu müstesna günlerin, Musevi vatandaşlarımıza huzur, barış, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyor; tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, bu vesileyle bütün vatandaşlarıma en kalbi sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

Hanuka Bayramı için Şalom gazetesinde yayımlanan yazı