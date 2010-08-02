T24 LogoT24 Logo
Dünya

HANİYE'NİN TORUNUNA ERDOĞAN ADI VERİLDİ TEL AVİV (A.A)

02 Ağustos 2010 22:47

-HANİYE'NİN TORUNUNA ERDOĞAN ADI VERİLDİ TEL AVİV (A.A) - 02.08.2010 - Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye'nin bir erkek torunu olduğu ve bebeğe Erdoğan adının verildiği bildirildi. İsrail Kanal 10 televizyonun verdiği habere göre, Haniye, Başbakan Erdoğan'ın Gazze konusunda verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla bir jest olarak, yeni doğan torununa Erdoğan adını verdi. Haberde, Erdoğan'ın Gazze'ye yardım gemileri göndermesiyle Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki popülaritesinin çok yükseklere tırmandığı da kaydedildi. Haniye'nin ailesinin de bu konuda bir açıklama yapıp, dün gece doğan bebeğe Erdoğan ismini vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdikleri, ayrıca Gazze'deki herkesin Erdoğan'a büyük sevgi ve saygı beslediğini söyledikleri ifade edildi. Mavi Marmara gemisine 31 Mayısta İsrail'in düzenlediği ve 9 Türkün ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından, bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta doğan bir bebeğe de Recep Erdoğan adı verilmişti. Daha önceleri de Gazze Şeridi boyunca doğan bazı bebeklere, Erdoğan'ın adı konulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24