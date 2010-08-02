-HANİYE'NİN TORUNUNA ERDOĞAN ADI VERİLDİ TEL AVİV (A.A) - 02.08.2010 - Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye'nin bir erkek torunu olduğu ve bebeğe Erdoğan adının verildiği bildirildi. İsrail Kanal 10 televizyonun verdiği habere göre, Haniye, Başbakan Erdoğan'ın Gazze konusunda verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla bir jest olarak, yeni doğan torununa Erdoğan adını verdi. Haberde, Erdoğan'ın Gazze'ye yardım gemileri göndermesiyle Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki popülaritesinin çok yükseklere tırmandığı da kaydedildi. Haniye'nin ailesinin de bu konuda bir açıklama yapıp, dün gece doğan bebeğe Erdoğan ismini vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdikleri, ayrıca Gazze'deki herkesin Erdoğan'a büyük sevgi ve saygı beslediğini söyledikleri ifade edildi. Mavi Marmara gemisine 31 Mayısta İsrail'in düzenlediği ve 9 Türkün ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından, bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta doğan bir bebeğe de Recep Erdoğan adı verilmişti. Daha önceleri de Gazze Şeridi boyunca doğan bazı bebeklere, Erdoğan'ın adı konulmuştu.