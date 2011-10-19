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Dünya

Haniye'den birlik mesajı GAZZE (A.A)

19 Ekim 2011 00:52

-Haniye'den birlik mesajı GAZZE (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinli tutuklular için Gazze'de yapılan karşılama töreni sona erdi. Refah sınır kapısındaki karşılamanın ardından otobüslerle Gazze şehir merkezine getirilen yaklaşık 300 Filistinli tutukluyu, El Ketibe meydanında on binlerce kişi karşıladı.  Meydanda kurulan sahnenin hemen arkasında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırılmasını resmeden kocaman bir posterin asıldığı gözlendi. Sahnede ayrıca, tutuklular için özel bir yer hazırlandı. Gazze'deki yönetimin başbakanı İsmail Haniye'nin yanı sıra meclis başkan yardımcısı Ahmet Bahar, bakanlar, milletvekilleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam tugayları ve diğer Filistinli örgütlerden önde gelen isimlerin de katıldığı törende, sık sık zafer marşları çalındı. Hamas lehine sloganların da atıldığı törende, Haniye, sahnede tutuklular ile kucaklaştı. Zafer işareti yapan Haniye, bir ara çalınan müzik eşliğinde dans etti. Törende, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Takasla içeriden çıkan Hamas'ın kurucularından Yahya Essinvar, konuşmasında geride kalan diğer Filistinlilerin de özgürlüğüne kavuşması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini ifade etti.  Haniye de sadece bin 27 tutukluyu değil diğerlerini de serbest bıraktıracaklarını söyledi. Ayıca, işgali sona erdirip, Mescid-i Aksa'yı da kurtaracaklarını belirten Haniye, birlik mesajları da verdi. 

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