-Haniye: İsrail stratejik hata yaptı GAZZE (A.A) - 27.10.2011 - Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'in serbest bırakılan bazı Filistinli mahkumları, aralarında Türkiye'nin de olduğu başka ülkelere göndererek stratejik bir hata yaptığını söyledi. Haniye, serbest bırakılan mahkumların da katıldığı bir toplantıda, tutuklu takası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takasın sadece Gazze ya da ''Hamas'ın evlatları'' ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki Golan tepeleri ve tüm örgütleri kapsadığını dile getiren Haniye, bunun tüm Filistin için bir zafer olduğu yönündeki sözlerini tekrarladı. Bazı mahkumların başka ülkelere sınırdışı edilmesiyle ilgili de konuşan Haniye, ''İsrail, bu Filistinlileri, yurt dışına göndererek stratejik bir hata yaptı. Bu sınıdışılar, onlara daha geniş ufuk açacaktır'' dedi.