-Haniye ilk kez yurt dışında KAHİRE (A.A) - 26.12.2011 - Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin denetimini tamamen elde ettiği Haziran 2007'den bu yana ilk kez Gazze toprakları dışına çıkan Haniye, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ve Müslüman Kardeşlerin lideriyle bir araya geldi. Haniye, Mısır'ın ardından Sudan, Katar, Bahreyn, Tunus ve Türkiye'yi de ziyaret edecek.