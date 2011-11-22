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Dünya

Haniye: Ablukaya neden kalmadı GAZZE (A.A)

22 Kasım 2011 20:30

-Haniye: Ablukaya neden kalmadı  GAZZE (A.A) - 22.11.2011 - Gazze'deki yönetimin başbakanı İsmail Haniye, İsrail askeri Gilad Şalit'in ailesine kavuştuğunu, dolayısıyla ablukaya devam etmek için bir neden kalmadığını söyledi. Gazze'yi ziyaret eden 100 kişilik "Arap Baharı Konvoyu", Gazze ablukasına karşı bildiri yayınladı. Bildiride, ihracat yasağının kaldırılması, sağlık ve iş amaçlı malzemelerin girişine onay verilmesi, Gazze deniz ablukasının kaldırılması, insanların Gazze'ye rahatça giriş çıkış yapabilmeleri ve gelecek seçimde göreve gelecek olan hükümetin tanınması istendi. Bildirinin okunduğu etkinlikte Haniye de bir konuşma yaptı. Haniye, konvoyun Gazze'ye gelişinin ablukanın kaldırılması yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. Haniye, ''Ablukayı devam ettirmek için gerekli hiçbir neden yoktur. Gilad Şalit sorunu sona erdi ve şimdi o ailesi ile birlikte. Bu ablukayı devam ettirmek için başka nasıl bir gerekçe var?'' dedi.  Ziyaretin ayrıca İsrail'in uluslararası arenada gittikçe yalnızlaştığını da gösterdiğini kaydeden Haniye, sorunun asıl kaynağının kendileri değil, İsrail işgali olduğunu söyledi. 

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