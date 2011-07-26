-HANİ'DE ASKERİ ARACA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 25.07.2011 - Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Gömeç köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda 4'ü asker 7 kişi yaralandı. Vali Mustafa Toprak, ihbar üzerine Gömeç köyü kırsal kesiminde yapılan aramada ele geçirilen 600 bin kök Hint kenevirinin imha edildiğini söyledi. Hint kenevirlerinin imha edilmesinden sonra ilçe merkezine dönen askeri araca terör örgütünce silahlı saldırı düzenlendiğini belirten Vali Toprak, ''Saldırıda, 2 astsubay, 2 asker, muhtar, ziraat teknisyeni ve uyuşturucu şüphelisi yaralandı'' dedi. Bölgede operasyon sürüyor.