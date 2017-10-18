"Hani Türkiye yüzde 5'ten fazla büyüyordu, işsizlik niye artıyor birader?"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Hani Türkiye yüzde 5 büyüyordu?" tepkisini gösterdi. "Bu yılın üçüncü çeyreği için yüzde 7 bekliyorlar" diyen Muratoğlu, "Sormazlar mı adama; 'Büyüme buysa işsizlik niye artıyor birader?” ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "İşsiz misin? Değilsin!" başlığıyla (18 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Memleket işsiz kaynıyor ama işsiz olunamıyor. İşsiz kabul edilmek başlı başına bir iş…

Şöyle ki; Eğer çalışmıyorsan bile henüz işsiz değilsin… Acele etme! Aynı zamanda son üç ay içerisinde iş arama kanallarına başvurman gerekiyor. Başvuralı dört ay geçti… İşsiz değilsin! Öyle tanıdık, eş dost, gazete, internetten iş arıyorsan yine işsiz değilsin!

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Gideceksin İŞKUR'un il müdürlüklerine… Köyde, kasabada işsiz misin? O da olmaz! Bineceksin otobüse illa gideceksin o il müdürlüğüne… Dolduracaksın formu… Arada derede çaktırmadan bir hafta bile çalışmayacaksın. Tamamsa artık işsizsin!

Haliyle 80 milyonluk Türkiye'de çalışabilecek 60 milyon kişiden 32 milyonu işgücünü oluşturuyor! Diğerleri? Yani 28 milyon kişi… Tuzu kuru… İş beğenmiyor, canları çalışmak istemiyor! En azından İstatistik Kurumu öyle diyor.

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İşin ilginç yanı son bir yılda istihdamda 1 milyon 122 bin kişilik artış yaşanmış. Ne var ki yine son bir yılda zorunlu sigortalı çalışan işçi sayısı 265 bin azalmış!

İş Kanunu'na göre işçi sayılmayan ancak çalışan sayılan çırak, stajyer ve kursiyerlerin sayısı 1 milyon 304 bin kişi yükselmiş.

Geçen yıl kaçmış? Sadece 386 bin kişi… Artıştaki anormallik boşa değil! Sigortalı işçi sayısı azalırken gidip de çırak, stajyer sayısını 1 milyon şişirirsen artan işsizliği düşük tutarsın.

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Son bir yılda yapılan istihdam seferberliğine, teşviklere, ucu Kredi Garanti Fonu'na dayanan kredilere, işsiz adamı işsiz saymama gibi uygulamalara rağmen işsizlik artıyor.

Sonuçta işsiz sayısı 3 milyon 443 bine ulaştı. İşsiz 119 bin kişi arttı.Daha da vahimi erkek işsizlerin sayısı 35 bin kişi azalırken, kadınişsizlerin sayısı 154 bin kişi arttı.

Hem de binlerce ev kadını, çalışmadıkları halde kendilerini asgari ücretten sigortalı gösterip sosyal güvence sağlamış olukları halde… Bu sayede hem işsiz sayısı az, hem kadın çalışan sayısı fazla görünüyor!

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Sahi; ‘Ağanın eli tutulmaz' tadında Cumhurbaşkanı'nın gazına gelip İTO500.000, TİM 300.000, MÜSİAD 250.000, İstanbul İnşaatçılar Derneği 200.000, Mobilya Sanayicileri 50.000, valilikler, belediyeler, holdingler binlerce yeni istihdam sözü vermişti.

Sözlerini tutsalar ülkede işsiz kalmazdı! Yoksa hepsi işe kursiyer mi aldı?

Hani Türkiye yüzde 5'ten fazla büyüyordu? Bu yılın üçüncü çeyreği için yüzde 7 bekliyorlar. Sormazlar mı adama; “Büyüme buysa işsizlik niye artıyor birader?”