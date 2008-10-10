“Hani Türkiye ekonomik mucize yaratmıştı!”

Hükümetin ekonomi politikaları sonucu Türkiye’nin bir mucize yarattığı haberleri, sadece hükümet yetkililerinin beyanatlarında değil, dünya basınında da yer almıştı. Ancak, son ekonomik krize neredeyse savunmasız yakalanmamız Vatan gazetesi köşe yazarı Yiğit Bulut’un ‘Hani Türkiye ekonomide mucize yaratmıştı’ eleştirilerine hedef oldu.



“Hani bizler zavallı, çağdışı, sizler liberaldiniz!” başlığıyla köşesinden krizle mücadelede ne denli başarısız kaldığımızı dile getiren Bulut’un bugünkü yazısı:



Hani kamu bankalarını da satacaktınız! Hani “özelleştirme” ve “liberalleşmenin” gereği kamunun küçültülmesi gerekiyordu!



Hani devlet bankacılık dahil bütün alanlardan çekilmeliydi!



Hani bunun olması gerektiğini anlayamayanlar “çağdışı” kalmış “Kızıl Elmacılar’dı”!



Hani “Halk Bankası’nı” kesinlikle satmak gerekiyordu! Hatta Amerika’da batan iki banka dahil birçok istekli vardı!



Hani özel sektör bankalarını “yabancı” bankalara devrederse “iyi olurdu”!



Hani “Türkiye ekonomide mucize yaratmıştı!”



Hani borsa endeksi 55.000 idi!



Hani faiz 13’lere gerileyip, “mucizenin” ürünüydü!



Hani “liberal sistem” mükemmel bir “süreç sonucu” gerçekleşen “eksiksiz” bir yapıydı!



Hani “Türkiye’ye giren yabancı bankalar” bir şey bildikleri için geliyorlardı! Hani bunlar “çok iyi durumda ve çok bilgiliydiler!”



Daha sayayım mı!



Ben utanıyorum yazmaya!



Bunları söyleyenler acaba şimdi “kafalarını” kuma gömüp, şu günler geçsin diye “dua etmiyorlar mı!”



Sevgili dostlar, bankalar satılırken, devletin kamu değerleri 3 yıllık kârına devredilirken, Halk Bankası’nın satılması konuşulurken “yanlış” diye “parçaladım” kendimi...



O dönemde “liboş” takımında birçok ekonomi bilgini arkadaş da bana şunu söylediler çağdışı kalmış, küreselleşmeyi ve liberalleşmeyi anlamamış zavallı adam!



Şimdi çok gülüyorum Halk Bankası’nı almaya talip iki Amerikan bankası da battı!



Türkiye’de banka alıp, “Bir şey biliyoruz da geliyoruz” diyen Fortis ve Dexia da “devletin” eline geçtiler! Ne komik değil mi sonradan bir kısmı Fransızlar’a satılsa bile özel sektörümüz tarafından satılan “iki bankamız da” bugün yabancı devlet bankası!



Can dostlar, güzel “liboşlar” ne oldu liberal sisteme!



Yüksek petrol fiyatının sağladığı yapı içinde “yaratılan suni değeri” kendilerinden menkul sananlar ve bunlara gaz verenler, şimdi “Ne oldu” diyorlar!



Birşey olduğu yok sizin gibi salaklar “uçuyordu” yere indiler!



Sonuç: Haydi satın Halk Bankası’nı! Ne duruyorsunuz! Satın başka devletin kontrolünde bir bankaya! Türk Devleti’nden gitsin de kime giderse gitsin, ne önemi var! Haydi “mükemmel” liberal sistemin gereği “özelleştirin”!



