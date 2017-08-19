Hani kırsalında çatışma: 1 PKK'lı ölü ele geçti

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi kırsalında bu sabaha karşı güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

Hani İlçesi güneydoğusundaki dağlık ve karsal alanda bulunan Kırım Köyü Keltepe Mevkii\'nde sabah operasyon yapan güvenlik güçleri saat 06.50 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

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