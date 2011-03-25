-HANİ EMNİYET AMİRLİĞİNE ROKETLİ SALDIRI HANİ (A.A) - 24.03.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Hani İlçe Emniyet Amirliğine roketatarlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. Toprak, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde terörist olduğu değerlendirilen bir grup tarafından ilçe girişindeki emniyet amirliğine saldırıda bulunulduğunu belirtti. Alt katı hizmet binası, üst katı lojman olarak kullanılan binaya bir roket mermisinin isabet ettiğini, olayda ölen veya yaralanan olmadığını ifade eden Toprak, ''Saldırıda maddi hasar oluştu. Saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyon başlatıldı'' dedi.