T24 LogoT24 Logo
Gündem

HANİ EMNİYET AMİRLİĞİNE ROKETLİ SALDIRI HANİ (A.A)

25 Mart 2011 00:02

-HANİ EMNİYET AMİRLİĞİNE ROKETLİ SALDIRI HANİ (A.A) - 24.03.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Hani İlçe Emniyet Amirliğine roketatarlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. Toprak, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde terörist olduğu değerlendirilen bir grup tarafından ilçe girişindeki emniyet amirliğine saldırıda bulunulduğunu belirtti.  Alt katı hizmet binası, üst katı lojman olarak kullanılan binaya bir roket mermisinin isabet ettiğini, olayda ölen veya yaralanan olmadığını ifade eden Toprak, ''Saldırıda maddi hasar oluştu. Saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyon başlatıldı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24