Hani 2 dakikaydı

Karakutu, suçluyu 'kule' olarak işaret etti. Kulenin, uçağı gerekenden yüksek ve hızlı şekilde dev türbülanslar oluşturan Boeing 757'inin ardından piste yaklaştırdığı ortaya çıktı. 'Vorteks 2 dakikada yok olur' tezini savunan Hollanda ise suçunu itiraf eder gibi bu süreyi 4 dakikaya uzattı.



Mızrak, çuvala sığmadı... Schiphol Havalimanı'na inişte düşen THY uçağının karakutu kayıtlarının ilk çözümleri, suçlunun kule olduğunu gözler önüne serdi. Vorteks iddiasını kazanın ilk gününden itibaren özenle gizleyen Hollanda ise 'Türbülans etkisi 2 dakikada yok olur' tezini yalanlayarak, iniş aralığını 4 dakikaya çekti. Havacılık uzmanları da 2300 metrede altimetre arızasını farkeden pilotların, pilotaj hatası ile uçağı düşürmesinin mümkün olmadığını belirtti.



'Acele in' komutu



Karakutunun ön raporuna göre, kule, yoğunluk nedeniyle THY uçağını aralarında Boston-Amsterdam seferini yapan ve havada dev vorteksler oluşturan North West Havayolları'a ait Boeing 757'nin bulunduğu hava trafiğinde 'araya' aldı. Uçak, kulenin acelesi nedeniyle olması gerekenden yüksek ve hızlı yaklaşmaya başladı. Schiphol Havalimanı kulesinin, THY uçağını iniş için sıradaki diğer uçakların arasına alarak 'acele' inmesini istemesinin, pilotların konsantrasyonunu da bozduğu belirtildi.



Genelgeli itiraf



Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı Boeing 757'nin saat 10.24'te Schipole'e indiği bundan iki dakika sonra ise THY uçağının kaza kırıma uğradığı gerçeği ilk günden itibaren Hollanda makamları tarafından büyük ustalıkla gizlendi.



Vorteks etkisinin yok olması için 2 dakikanın yeterli olduğunu savunan Hollanda, uygulamada ise tam tersini yaptı. Hollanda'daki tüm havalimanlarına yollanan bir genelge ile uçak iniş aralığı, uluslararası kriterlerdeki gibi 4 dakikaya uzatıldı.



Hiçbir pilot düşürmez



Yine CVR olarak adlandırılan kokpit ses kayıt ve uçuş verilerinin kayıt edildiği FDR cihazının incelemesi sonrasında hazırlanan rapora göre, pilotlar radar altimetre arızasını, alçalma sırasında 7 bin feet, yani 2 bin 300 metre yükseklikteyken fark ettiler. Havacılık uzmanları bu mesafede farkedilen bir arıza nedeniyle hiç bir pilotun kaza yapmayacağını ve uçağın manuel olarak rahat bir şekilde piste indirileceğini ifade etti.



2. Kaptan deneyimli



İkinci kaptanın 'iniş sırasında eğitim aldığı' yönündeki iddialar da havacılık uzmanlarının tepkisiyle karşılaştı. Uzmanlar şu bilgileri verdi: 'Pilotlar uçağa bindikleri an eğitimlerini tamamlamışlardır. Üstelik ikinci pilotun 5 yıllık pilotluk deneyimi var. Bu iddialarla THY yıpratılmaya çalışılıyor.'



'Pilot hatası' diyemeyiz



İlk günden itibaren kazayı giz perdesi altına almaya çalışan Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi'nin Başkanı Vollenhoven de sonunda gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Vollenhoven, "Elde ettiğimiz ilk verilere göre kazada 'pilotaj hatası var' diyemeyiz' dedi.



Yaklaşmaya devam edin



THY uçağının karakutu çözümünden kulenin 'acil iniş' isteyerek pilotları yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. İşte son konuşmalar:



Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan: 18 sağ pistini karşıladık.



Amsterdam Yaklaşma Kontrol: Anlaşıldı, kule ile temasa geçin. Frekans 118.27. İyi günler.



Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan: TK1951 iyi günler, 18 sağ pistini karşıladık.



Kule: Anlaşıldı, yaklaşmaya devam edin.



Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan: İniş check-listi.



(Kabin inişe hazır sesi geliyor, trim sarma sesleri)



İkinci Pilot Murat Sezer: Kabin ekibi yerlerinize (Pilot kabin memurlarına yerlerine oturma ikazı yapıyor).



İkinci Pilot Murat Sezer: Hocam?



(Uçağın süratsiz kalmasına çok yakın lövyeleri titreterek ikaz eden 'shacker' sistemi devreye giriyor. Gaz kolları tekrar hızlanmak için ileri gidiyor ama auto throttle gaz kollarını yine IDLE pozisyonuna çekiyor, uçak hızlanamıyor)



Kıdemli İkinci Pilot Olgay Özgür: 100 knot'tayız hocam!



(Pull up, pull up yani uçağın sistemleri 'yukarı çek, yukarı çek' diye pilotları uyarıyor)



Kayıt, uçağın kuyruğunu yere vurması ile sona eriyor.