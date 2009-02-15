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Hangisi gerçek Fatma Cengiz?

Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Fatma Cengiz’in gerçekte kim olduğu konusunda kafalar iyice karıştı.

15 Şubat 2009 02:00

Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Fatma Cengiz’in kim olduğu, kafaları iyice karıştırdı.

Haber analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24

Taraf gazetesi, pazar günü yayımlanan sayısında Ergenekon tutuklusu Fatma Cengiz’in kimliğinin peşine düşen Milliyet gazetesini, yanlış kadını işaret etmekle eleştirdi. Taraf’ın haberine göre Fatma Cengiz adıyla gazetelerde fotoğrafı yayımlanan kadın, aslında Kayseri Hakimiyet gazetesinin sahibi olan Mustafa Cengiz’in eşi Fatma Cengiz’di. Taraf’a konuşan Cengiz, “Fotoğraftaki kişi benim. Ama ben evimdeyim ve çocuğuma bakıyorum” dedi.

Yani ortada bir isim benzerliği vardı ama gazetelerde fotoğrafı yayınlanan kişi Ergenekon tutuklusu Fatma Cengiz değildi.

Annesi kızını tanıyamadı mı?

Aynı gün yayımlanan Hürriyet ve Akşam gazeteleriyse Kayseri’de Ergenekon tutuklusu Fatma Cengiz’in ailesiyle röportaj yaptı. Fatma Cengiz’in annesi Meliha Cengiz, tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in kızının arkadaşı olduğunu ve evlerinde bir gece kaldığını söyledi.

Ancak Cengiz’in annesinin gazetelerde fotoğrafı yayınlanan kişinin kendi kızı olmadığına hiç değinmemesi kafaları karıştırdı. Akşan gazetesindeki röportaj sırasında, Meliha Cengiz’in elinde kızının bir de fotoğrafı vardı.

Meliha Cengiz’in elindeki Fatma Cengiz fotoğrafıyla, Taraf gazetesinin yanlış fotoğraf olduğunu iddia ettiği fotoğraftaki kişilerin birbirine benzemesiyse dikkat çekti.

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