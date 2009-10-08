Hangi ülkenin ne kadar rezervi var?

Özellikle petrol pazarının büyük alıcı ve satıcısı durumundaki ülkelerin “dolara alternatif para” arayışları yoğunlaşırken, madalyonun bir de öteki yüzü var. Turkrus.com'un haberine göre, en büyük dolar rezervleri, doların küresel ekonomideki egemenliğine en fazla başkaldıran ülkelerde. Rusya da listenin başlarında. Kimin ne kadar rezervi var?

Bu yılın farklı tarihlerine ait bilgiler olmakla birlikte, önde gelen ülkelerin dolar rezervleri yaklaşık olarak şu rakamlarda:

Çin: 2 trilyon 132 milyar dolar (767 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine bonolarında)

Japonya: 1 trilyon 42 milyar dolar (687 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine bonolarında)

Avrupa Birliği: 612 milyar dolar

Rusya: 413 milyar dolar (138 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine bonolarında)

Tayvan: 321 milyar dolar

Hindistan: 281 milyar dolar

Güney Kore: 238 milyar dolar

Hong Kong: 223 milyar dolar

Brezilya: 203 milyar dolar (127 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine bonolarında)

Singapur: 166 milyar dolar

Türkiye: 67 milyar dolar. (Temmuz 2009 verisi)

Görüldüğü gibi büyük rezerv sahibi ülkelerin önemli bölümü, her şeye rağmen en az riskli, en garantili yol gördükleri Amerikan devlet kağıtlarına rezervlerinin hatırı sayılır kısmını bağlamış durumda. Yani doların hızlı çöküşü halinde en çok zarar göreceklerin başında onlar geliyor. O yüzden kimse “hızlı alternatif” arayışında değil.