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Dünya

Hangi ülkelerin ordusu yok?

Her ne kadar orduları ve askerleri bulunmasa da ülkelerin güvenliği güçlü devletlerin koruması altında bulunuyor

30 Ekim 2016 21:59

Dünyanın çeşitli yerlerinde ordusu olmayan ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerin her ne kadar ordusu ve askeri bulunmasa da ülkenin güvenliği güçlü devletlerin koruması altında bulunuyor.

Ordusu olmayan ülkeler şöyle:

Vatikan: Polis düzeyinde hizmet veren İsviçreli muhafızlar tarafından korunuyor.

İzlanda: Ülkede 1869 yılından beri bir ordu yok. Birleşik Krallık ile askerî güvenlik antlaşması olduğundan NATO'ya üye.

Monako: 17. yüzyılda silâh teknolojisindeki büyük gelişmelerden dolayı ordusundan feragat etti. Gerekli olduğu durumlarda korunması Fransa'ya ait.

Kosta Rika: Ülkenin anayasasına göre 1949 yılından bu yana ülkede ordu bulunması yasak.

Andorra: 3 Haziran 1993 yılındaki antlaşmaya göre gerekli durumda ülkenin askeri yönden korunması İspanya ve Fransa tarafından sağlanıyor.

Mikronezya: Amerika Birleşik Devletleri koruması altında.

Grenada: 1983 yılında ABD işgâli ile başlayan dönemden bu yana ülkede ordu bulunmuyor. Sadece yerel güvenlik güçleri.

Kiribati: Küçük ülkede güvenlik için sadece polis var. Ülkenin korunması gereken bir durum ortaya çıkarsa Yeni Zelanda ve Avustralya ordusu harekete geçecek.

Liechtenstein: 1868 yılında ülkeye masrafı çok olduğu gerekçesi ile dağıtıldı. O günden bu yana İsviçre tarafından güvence altında.

Marshall Adaları: Amerika Birleşik Devletleri koruması altında.

Nauru: Gayriresmî temaslar neticesinde güvenlikten Avustralya sorumlu.

Palau: Hiçbir zaman ordusu olmadı. Amerika'dan özel birliklerle anlaştı. Ülkede adalet için çalışan 30 hukukçu var. Suç oranı yok denecek kadar az.

Solomon Adaları: 1998 - 2006 yılları arası etnik çatışmalar yaşanması sonucu Avustralya ve diğer Pasifik ülkeleri araya girerek barışı sağladı. Ordu yok.

Saint Lucia: Ada ülkesinin 116 kişilik polis teşkilatından başka güvenliği yok.

Saint Vincent ve Grenadines: İngiliz ordusuyla anlaştı. Güvenliği sağlayan 94 kişilik birimi var.

Samoa: 1962'de bağımsızlığını kazandığından bu yana ordusu yok. Yeni Zelanda ile bir anlaşma yaptı. Buna göre orduya ihtiyacı olduğunda Samoa'yı Yeni Zelanda ordusu koruyacak.

Tuvalu: İngiltere'den 1978'den ayrıldığından bu yana ordusu yok. Ülkede sadece küçük bir polis teşkilatı var.

 

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