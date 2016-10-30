Hangi ülkelerin ordusu yok?

Dünyanın çeşitli yerlerinde ordusu olmayan ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerin her ne kadar ordusu ve askeri bulunmasa da ülkenin güvenliği güçlü devletlerin koruması altında bulunuyor.

Ordusu olmayan ülkeler şöyle:

Vatikan: Polis düzeyinde hizmet veren İsviçreli muhafızlar tarafından korunuyor.

İzlanda: Ülkede 1869 yılından beri bir ordu yok. Birleşik Krallık ile askerî güvenlik antlaşması olduğundan NATO'ya üye.

Monako: 17. yüzyılda silâh teknolojisindeki büyük gelişmelerden dolayı ordusundan feragat etti. Gerekli olduğu durumlarda korunması Fransa'ya ait.

Kosta Rika: Ülkenin anayasasına göre 1949 yılından bu yana ülkede ordu bulunması yasak.

Andorra: 3 Haziran 1993 yılındaki antlaşmaya göre gerekli durumda ülkenin askeri yönden korunması İspanya ve Fransa tarafından sağlanıyor.

Mikronezya: Amerika Birleşik Devletleri koruması altında.

Grenada: 1983 yılında ABD işgâli ile başlayan dönemden bu yana ülkede ordu bulunmuyor. Sadece yerel güvenlik güçleri.

Kiribati: Küçük ülkede güvenlik için sadece polis var. Ülkenin korunması gereken bir durum ortaya çıkarsa Yeni Zelanda ve Avustralya ordusu harekete geçecek.

Liechtenstein: 1868 yılında ülkeye masrafı çok olduğu gerekçesi ile dağıtıldı. O günden bu yana İsviçre tarafından güvence altında.

Marshall Adaları: Amerika Birleşik Devletleri koruması altında.

Nauru: Gayriresmî temaslar neticesinde güvenlikten Avustralya sorumlu.

Palau: Hiçbir zaman ordusu olmadı. Amerika'dan özel birliklerle anlaştı. Ülkede adalet için çalışan 30 hukukçu var. Suç oranı yok denecek kadar az.

Solomon Adaları: 1998 - 2006 yılları arası etnik çatışmalar yaşanması sonucu Avustralya ve diğer Pasifik ülkeleri araya girerek barışı sağladı. Ordu yok.

Saint Lucia: Ada ülkesinin 116 kişilik polis teşkilatından başka güvenliği yok.

Saint Vincent ve Grenadines: İngiliz ordusuyla anlaştı. Güvenliği sağlayan 94 kişilik birimi var.

Samoa: 1962'de bağımsızlığını kazandığından bu yana ordusu yok. Yeni Zelanda ile bir anlaşma yaptı. Buna göre orduya ihtiyacı olduğunda Samoa'yı Yeni Zelanda ordusu koruyacak.

Tuvalu: İngiltere'den 1978'den ayrıldığından bu yana ordusu yok. Ülkede sadece küçük bir polis teşkilatı var.