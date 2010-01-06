Hangi ülkede yaşanır?

T24 - ABD' de yayınlanan İnternational living dergisi 2009 yılına göre yaşam kalitesi açısından yaşanabilir ülkeleri belirledi. Hayat pahalılığı, kültür, eğlence, ekonomi, çevre, özgürlük, sağlık ve iklim konuları göz önünde bulundurarak hazırlanan listede 194 ülke yer aldı.



Liste ulusal ve ulusrarası istatistiklerle derginin abonelerinin değerlendirmeleri dikkate alınarak oluşturuldu. Buna göre Fransa tüm alanlarda yüksek puan alarak listenin 1. sırasına oturmayı başardı. Bu Fransa'nın üst üste 5. birinciliği oldu. Fransayı İsviçre ve Amerika takip ediyor. Lüksemburg, Avustralya, Belçika, İtalya, Almanya, Yeni Zelanda, Danimarka ise listenin ilk onunda yer alan ülkeler. Listede Türkiye ise topladığı 60 puanla 65. sırada yer aldı. Irak'ın 190. olduğu listenin son 4'nde ise Afganistan, Yemen, Sudan ve Somali yer alıyor.