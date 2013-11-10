Hangi ülkede plastik mermi kullanımı artık yasak?

Barselona'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası bir İtalyan öğrenci kutlamalara katıldı. Polisin kullandığı pilastik mermi nedeniyle öğrencinin gözünü kaybetmesi üzerine ülkede plastik mermi yasaklandı.

24 yaşındaki Nicola Tanno, yüksek lisans eğitimi için gittiği Barselona'da zafer coşkusunu paylaşmak için indiği meydanda, polis şiddeti nedeniyle bir gözünü kaybetti. Tanno, 3 yı süren davanın ardından Katalan Parlamentosu’nun plastik mermi kullanımını yasaklamasını sağladı. Katalan polisi, 30 Nisan 2014’ten itibaren plastik mermi kullanamayacak.

'Hukuk mücadelem sürecek'

Henüz Barselona’ya yerleşeli bir ay kadar olmuştu ki, İspanyol milli futbol takımı Dünya Kupası maçını kazandı. İspanya’nın Hollanda’yı yenerek Dünya Kupası’nı aldığı maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz İspanya’da sokak ve meydanlarda kutlamalar başladı.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Nicola Tanno da binlerce kişiyle birlikte bir meydanda kutlamaları izliyordu. Ancak gece yarısından sonra ateşli taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaya başladı. Nicola Tanno da ortamın gerginleştiğini fark edince bir bara sığınmak istedi.

Ancak ne olduysa bu barın önünde oldu. Kendini bir anda yerde bulan Tanno, kendine geldiğinde sağ gözünü kaybettiğini öğrendi. İtalyan öğrencinin gerçek mücadelesi ise bundan sonra başladı.

İspanyol mahkemelerinde açtığı davalarda sorumluluğun polise ait olduğu hükmü kesinleşse de, Tanno’nun gözünü kaybetmesinin baş sorumluları hala tespit edilemedi.

Fakat, Tanno’nun esas "zaferi", diğer polis şiddeti kurbanlarıyla birlikte bir dernek kurup kampanya yapmasıyla geldi. “Stop Bales de Goma” (Plastik Mermiye Hayır) derneği, gösteriler ve toplantılar düzenledi. Ve sonunda Katalan Bölge Parlamentosu, olayın incelenmesi için bir komisyon kurdu.

Nicola Tanno ve diğer mağdurları da dinleyen Katalan Parlamentosu, nihayetinde Katalan polisinin (Mossos d'Esquadra) plastik mermi kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, parlamentonun kararı uyarınca Katalan polisi 30 Nisan 2014’ten itibaren plastik mermi kullanamayacak.

Şu anda 27 yaşında olan ve hala Barselona’da yaşayan Nicola Tanno, kararı yorumlarken “Bu başarı, yarattığımız halk hareketinin ürünü. Hareketimize en alt kademelerden katılım sağladık ve resmi kurumlara güçlü bir baskı yapmayı başardık” dedi.

Tanno, hukuk mücadelesini ise sorumlular bulununcaya kadar sürdüreceğini söyledi ve “Mermiyi atanın da emri verenin de tespit edilmesini istiyorum. Özür bekliyorum. Ondan sonra belki bana bunu yapanları affedebilirim” diye ekledi.