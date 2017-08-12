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Dünya

Hangi ülkede, ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Amerika’nın yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kore’nin elinde 60 adet nükleer silah bulunduğu açıklanmıştı

12 Ağustos 2017 14:48

İki ülkenin diğer ülkelerden ayrılarak ayrı bir yarışa girdiği nükleer silah teknolojisinde, hangi ülkede kaç tane nükleer silah olduğunu Business Insider derledi. Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

Kısa süre önce Amerika’nın yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kore’nin elinde 60 adet nükleer silah bulunduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore’yi bir kenara bırakırsak dünya üzerinde bulunan 14.995 nükleer silahın 13.900’ünün bizzat Rusya ve Amerika’nın elinde olduğunu görüyoruz. Geriye kalan 1095 nükleer silah Fransa, Çin, İngiltere gibi ülkelerde bulunuyor. Ülkemizde bilinen kayıtlara göre herhangi bir nükleer silah söz konusu değilken, en yakında zamanda kendimizi koruyacak kadar silahın bulunmasını gerekiyor. Çünkü tüm dünya savunma sistemini güçlendirirken en önemli savunmanın rakiplere korku salmak olduğu gerçeği değişmeyecek. Sonuçta ne Rusya’da ne de Amerika’da bu kadar bomba ihtiyacı yok. Nükleer bombalar her zaman gelişigüzel sıkabileceğiniz silahlar değiller. Buradaki hedef rakibe karşı korku salmak üzerine geçiyor.

Ülkelere göre nükleer silah tablosu şöyle: 

Rusya: Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

Amerika: 6800 nükleer bomba

Fransa: 300 nükleer bomba

Çin: 270 nükleer bomba

İngiltere: 215 nükleer bomba

Pakistan: 140 nükleer bomba

Hindistan: 130 nükleer bomba

İsrail: 80 nükleer bomba

Kuzey Kore: 60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor

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