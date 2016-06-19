Hangi ülkede, ne kadar bahşiş makbul?



Gittikleri otellerden ya da yemek yedikleri restorandan memnun ayrılanlar genellikle bunu kendilerine hizmet verenlere bahşiş vererek ifade eder. Ancak bahşiş kültürü, verilen miktar, ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Örneğin Almanya'da genellikle müşteriler restoran faturasının yüzde 5 ya da 10'unu bahşiş olarak bırakıyor. Başka ülkelerde ise bu miktar daha fazla. Ancak bahşişin hakaret olarak algılandığı ülkeler de var. Hangi ülkede ortalama ne kadar bahşiş verileceği konusunda bilgi veren akıllı telefon uygulamaları da var. İşte ülkeden ülkeye bahşiş kültürü:

MISIR: Mısır'da diğer birçok Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi restoranlarda faturanın en fazla yüzde 10'u bahşiş olarak veriliyor. Taksiye binildiğinde ise genellikle tutar yuvarlanıyor. Otelde oda hizmetçileri ya da bavulları taşıyan 'bellboy' adı verilen görevlilere ise 10 euroya kadar bahşiş verilebiliyor.

ÇİN / JAPONYA: Çin ya da Japonya'da uluslararası otellerde bahşiş hakaret olarak algılanabiliyor. Çin'de turist merkezlerinde servis görevlileri faturanın yüzde 10'una tekabül eden miktarı bahşiş olarak kabul ediyor. Otellerde oda hizmetçileri 2, 3 yuan, seyahat rehberleri ise 1 dolar bahşiş alıyor. Japonya'da iyi bir servis, küçük bir armağan ya da 2 dolar bahşişle ödüllendiriliyor.

FRANSA: Restoran ya da kafelerde yüzde 10-15 bahşiş olarak bırakılıyor. Genellikle müşteriler bahşişi masanın üzerine bırakıyor. Otellerde bahşiş şart değil, taksi sürücüleri ise genellikle tutarın yüzde 10'unu bahşiş olarak alıyor.

YUNANİSTAN: Restoranlarda genellikle garsonlara faturanın yüzde 10'u oranında bahşiş bırakılırken, tavernada 1 euro bahşiş yeterli oluyor. Otellerde oda hizmetçileri seyahatin son gününde müşterilerden küçük bir miktar bahşiş bekliyor. Bu bahşişin nezaket kuralları gereği görevliye kişisel olarak verilmesi gerekiyor. Taksilerde ise genellikle tutar yuvarlanıyor.

İNGİLTERE / İRLANDA: İngiltere'de restoranlarda faturanın yüzde 15'i, İrlanda'da ise yüzde 10'una tekabül eden miktar bahşiş olarak veriliyor. Şayet faturada servis için bir miktar belirlenmiş ve alınmışsa o zaman bahşiş miktarı daha az olabiliyor. Pub'larda ise bahşiş çok olağan değil, taksilerde genellikle tutar yuvarlanıyor.

İTALYA: Gastronomi sektöründe bahşiş çok olağan değil. Genellikle restoranlarda faturada 'coperto' olarak belirtilen, masanın hazırlanması ve ekmek için bir miktar alınıyor. Müşteri söz konusu restorandan memnun kaldıysa, 2 euroya kadar bahşiş de bırakılabilir. Espresso satılan kafelerde ise genellikle bahşiş için bir tabak ya da kumbara bulunuyor. Otellerde oda hizmetçileri haftalık 5 euro bahşiş alıyor. Taksilerde tutar yuvarlanıyor.

AVUSTURYA: Restoran ve taksilerde tutarın yüzde 5-10'u arasında bahşiş bırakılıyor. Otellerde ise bavulları taşıyan görevliler bavul başına 1 euro alıyor. Oda hizmetçilerine gündelik 2 euroya kadar bahşiş veriliyor.

PORTEKİZ / İSPANYA: Gastronomi sektöründe faturanın yüzde 15'i oranında bahşiş bırakılıyor. Taksilerde ise tutar yuvarlanıyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ: Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da restoran ya da otellerde servis ücreti faturanın içine dâhil ediliyor ancak yine de tutar yuvarlanabiliyor.

TAYLAND / MALEZYA: Restoranlarda fatura tutarının yüzde 10'u oranında bahşiş veriliyor. Yüzde 10'un altındaki bahşiş hakaret olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE: Gastronomi sektöründe faturanın yüzde 10'u oranında bahşiş veriliyor. Hiç bahşiş bırakılmaması hoş karşılanmıyor. Oda hizmetçileri ve bavul taşıyan görevlilere 50 cent-1 euro arasında bahşiş veriliyor. Taksilerde ise miktar yuvarlanıyor.

ABD / KANADA: Maaşlar düşük olduğu için restoranlarda faturanın yüzde 15-20'si oranında bahşiş bırakılıyor. Bavul taşıyan görevliler Kanada'da bavul başına 1-2 dolar bahşiş alıyor. Oda hizmetçileri günlük 1-2 dolar bahşiş alıyor. Taksilerde ise bahşiş oranı tutarın yüzde 15'i oranında.