Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor?

T24 - Dünya genelinde ortalama olarak 60 olan emeklilik yaşı hükümetler tarafından yükseltilerek devletin emeklilik yükü azaltılmak isteniyor





Avrupa Birliği, ekonomik krizle debelenen Yunanistan'a emeklilik yaşının yükseltilmesini şart koydu. Ülkede 58 olan emeklilik yaşı 62'ye çıkarılması planlanıyor. Avrupa ülkeleri arasında en düşük emeklilik yaşı Fransa'da. Sarkozy hükümeti ülkede 60 olan emeklilik yaşını yükseltmek istiyor.



İşte dünyadan emeklilik yaşları



-Danimarka'da 65



-İtalya 2008 yılında emeklilik yaşının 57'den 58'e çıkarılması için sendikalarla anlaşmaya vardı.



-İsveç 65



-Meksika'da emeklilik yaşı 65



-Kore'de emekli olmak için 60 yaşına kadar çalışılması gerekiyor.



-Japonya'da emeklilik yaşı ise 60



-Amerika'da 65



-Türkiye'de ise halen emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60. Türkiye'de de emeklilik yaşının yükseltilmesi gündeme gelmiş ancak işçi ve memur sendikalarını tepkileri nedeniyle tasarı geçici olarak rafa kaldırılmıştı.



-Kanada 65



-Rusya'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60.



-Almanya'da ise emekli olma yaşı 67







