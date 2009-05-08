Hangi tekne ne kadar harç verecek

Yüksek vergiler nedeniyle genellikle yabancı bayrak taşıyan Türk teknelerinin, Türk bayrağına geçişini de sağlayacak vergi indirimi yasalaştı. Buna göre teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınacak. En büyük teknenin ödeyeceği yıllık harç 3 bin 200 TL oldu. Tezmarine Genel Müdürü Barbaros Akyelken, "Önümüzdeki yıl sektör yüzde 40 canlılık yaşar" dedi.



Türkiye’de çok yüksek olan tekne ve yat vergilerini indiren yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi ve yatlarda vergiler indi. Hürriyet gazetesinin haberine göre bu indirimle hem yüksek vergiler nedeniyle genellikle yabancı bayrak taşımak zorunda kalan Türk teknelerinde artık Türk bayrağı dalgalanacak hem de tekne ve yat piyasasında büyük canlanma yaşanacak. Yasaya göre teknelerden Motorlu Taşıtlar Vergisi yerine harç alınacak. Teklifte yer alan ve kayıt altına alınan ithal deniz araçlarından KDV ve ÖTV alınmamasına ilişkin madde metinden çıkarıldı. KDV ve ÖTV oranını ise Bakanlar Kurulu belirleyecek. En büyük teknenin ödeyeceği yıllık harç 3 bin 200 TL oldu. Tezmarine Genel Müdürü Barbaros Akyelken, "Bankalar bu taşıtlara kredi imkanları sunacak. Gelecek yıl satışlarda yüzde 40’lık bir canlılık yaşanabilir" dedi.



Gelecek yıl satışlar artar



Yapılan düzenlemenin sektör adına yeni bir açılım olduğunu söyleyen Tezmarine Genel Müdürü Barbaros Akyelken, şöyle konuştu: "Sektör açısından kredi ve finansman olanakları pozitif olacak. Türkiye’de yıllık yat, tekne ve kotra satışları 1000’nin üzerindedir. Ancak finans kaynağı çok cazip değildi. Yabancı bayraklı tekneler de bu kredi olanaklarından yararlanamıyordu. Bu düzenleme pazara canlılık getirir. Artık önümüzdeki döneme bakacağız."



60 bini yabancı bayraklı



Teklifin sahibi AKP’li Mehmet Domaç ise 60 bin yabancı bayraklı ve kayıtsız deniz aracının kayıt altına alınacağını da belirterek şu bilgileri verdi: "Teknelerin değerinin yüzde 25’ine kadar ulaşan vergilerden vazgeçildi. Bir kaç yılda teknenin fiyatı kadar vergi ödeniyordu. Bu yüzden yabancı bayrağı tercih ediyorlardı."



Yürek sızlatan sorun çözüldü



Herkesin yüreğini sızlatan bir sorunun çözüldüğünü söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Kanunla amatör balıkçılık ve denizcilik sektörünün gelişmesini bekliyoruz. Teknelere Türk bayrağı çekilmesi sağlanacak. Bazı maddeler istediğimiz gibi olmadıysa da önemli bir adım atmış olduk."



Yabancılar da Türk bayrağı çekebilecek



Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, ilgili liman başkanlığı ve belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak.



Türkiye’de yaşayan yabancılar da deniz araçlarına Türk bayrağı çekebilecek, ancak Kabotaj Kanunu hükümleri saklı kalacak.



Bağlama kütüğüne kayıt edilecek araçlar için ruhsatname düzenlenecek.



Ruhsatı olmayan araçlara, mevzuata göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek.



Eskiden vergiler 100 bin TL’yi buluyordu



Daha önce Motorlu Taşıtlar Vergisi, Türkiye’de çok yüksekti. Yeni uygulamadan önce teknelerin Motorlu Taşıtlar Vergisi 3 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyordu.

Ayrıca her yıl artan bir tutarda ödeniyordu. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tekne, yat ve kotradan Motorlu Taşıtlar Vergisi hiç alınmıyor.



Rakamlarla yat pazarı



60 bine yakın deniz aracı yabancı bayraklı.



Bu rakam toplam sektörün yüzde 80’ini oluşturuyor.



Bu taşıtların çoğu ABD, Malta ve Panama bayraklı.



Uygulama ne getirecek



Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, harç alınacak.



Daha önce yaş ve beygir gücüne göre alınan motorlu taşıt vergisi, yeni sistemde uzunluğa göre hesaplanacak.



Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmayacak.



Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemi, deniz içi ve iç su araçları için ise bu tarifede yazılı harçların yarısı olacak.



Balıkçılık teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılacak.



Kanun, 30 Haziran’da yürürlüğe girecek.



Tekne boyuna göre verilecek harçlar:



Tekne boyu (metre) Fiyatı (TL)

5-9…………………………...200

9-12…………………………400

12-20………………………..800

20-30………………………..1600

30’dan büyük……………....3200



