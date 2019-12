Hangi spor yazarı ne yorum yaptı?

Rıdvan Dilmen – Milliyet



Fenerbahçe herkese güven ve moral verdiğini uzun süredir maç kazanamayan Ankaraspor’un da bu fırsatı kaçırmadığını kaydediyor.. Sonuçta elde sadece bir kupa kaldığını belirtiyor ve ekliyor: “Ama önümüzdeki yılın hazırlığı çoktan başlamalıydı. Yönetime dün geceden sonra bir fırsat daha doğdu. Düşünün Fenerbahçe kalan altı maçı da kazansa toplayacağı puan 66. Bu çok acı bir şey. Fenerbahçe’nin bırakan top oynamayı sadece forması bu puanı toplar. Demek ki bu oyuncuların hiçbir katkısı olmamış. Maçta doksan dakikaya bakarsak iyi oyun yoktu. Zaten açıkçası beklemiyorduk da. Ancak Ankaraspor’un hakkını yemeyelim. Üç puanı hakkıyla kazandı”



Erman Toroğlu – Hürriyet



Dükkân kapandı



Ankaraspor, Fenerbahçe'yi yenmesine rağmen aman aman bir futbol oynamadığını kaydediyor. Artı bir şey de yapmadığını, ama Fenerbahçe'nin bunların hiçbirinden faydalanacak hali olmadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Sarı lacivertliler birinci ya da ikinci olayım derken belki Şampiyonlar Ligi ' ne de gidemeyecekler. Maç 90 + 3 ' te bittiğinde Fenerbahçe için artık şu cümleyi yazmak lazım. Sarı lacivertlilerde dükkân kapanmıştır. Seneye bu dükkân nasıl açılır? Bu yönetim anlayışıyla seneye Fenerbahçe ' de dükkân açıldığında vitrin nasıl olur? Biraz zor gözüküyor.”



Ahmet Çakar – Sabah



Sivasspor bu mu?



Türkiye Ligi'ni hiç bilmeyen bir futbolsever dünkü maçı izlese ve Sivasspor'un lig lideri olduğunu öğrense şaşırıracağını kaydediyor. Sivasspor haftalardır zaten iyi oynamadığını ama son dakikalarda kazanabildiğini vurguluyor. Ancak bunu dün Konya'da başaramadıklarını belirtiyor. Bütün bunlara rağmen Sivas'ın iki topunun da direkten döndüğünü ifade ediyor ve ekliyor: “Aslında futbol bu ya. Onlardan biri gol olsa Sivas belki de şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönmüş olacaktı. Sivasspor gönüllerin takımı. Çok da iyi oynamıyorlar, zaman zaman da iyi oynamadan kazanıyorlar. Ama kalan altı maçta ne yaparlar bunu kestirmek çok zor.”



Mehmet Demirkol – Milliyet



Evet, bitmiş



Fenerbahçe’nin yedeklerinin Aragones’in onlara haksızlık yaptığını ispat etmeleri için daha müsait bir ortam olamayacağını kaydediyor. Zaten oyun başladığında da Ankaraspor’un oyununun genel ikinci yarı standardında olduğunun görüldüğünü ifade ediyor ve ekliyor: “Bu rakip karşısında daha az üretken olmayı başardı yedekler. Kimsenin Aragones’e kızacak bir hali de kalmadı. Fenerbahçe için artık lig tamamen bitti diyebiliriz sanırım. Bir devirle birlikte...”



Gürcan Bilgiç – Sabah



Kimin eseri?



Çok koşan ve iyi mücadele eden bir takım olmak dışında, yetenekleri sınırlı oyuncuları barındıran Ankaraspor'u "rahatsız" bile edemeyecek kadar hamlesiz kalıyorsa Fenerbahçe’nin, kendi denetleme kurulu kapsamından çıkartılıp, artık Sayıştay'ın incelemesine girmesi gerektiğini kaydediyor. Aragones gibi yıllarınızı futbola vermişseniz, İspanya'nın yaşayan abidesi gibiyseniz, takımınıza katacağınız ‘Çıkın, oynayın’ sözlerinden başkaları da olması gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Göbekte iyi kapanan rakibi verkaçlarla veya yerden ara paslarla zorlayamamak, gol umudunu duran toplara veya bu atışlardan gelen karambollere bağlamak nasıl açıklanabilir ki? Dünkü Fenerbahçe oyuncularının önemli bölümü ve onlara bu formayı giymeyi hak görenler ‘liyakatlarını’ bir kez daha gözden geçirmeliler.” Sabah



Selçuk Yula – Fotomaç



Tebrikler Aykut



Bu sene Fenerbahçe’nin sadece taraftarlarına değil, kendisini seyreden hiç kimseye zevk vermediğini kaydediyor. Bu kadar silik, etkisiz, sisteminin ne olduğu belli olmayan bir futbolu tartışılacaksa başına elbette teknik adam Aragones'i koymak gerektiğini belirtiyor. Ankaraspor'da ise sevgili Aykut'u tebrik ettiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Her İstanbulspor'da olsun, Ankaraspor'da olsun, Konyaspor'da olsun çalıştırdığı her takımda Fenerbahçe'ye kök söktüren, şampiyonluklarını alan, puanlarını çalan Aykut dün de görevini en iyi şekilde yaptı. Kendisini 1-2 maçta yenildiği zaman Fenerbahçeli olmakla suçlayan komplo teorisyenlerine birer kapak daha taktığı için tebrik ederim.”



Zeki Çol – Zaman



Fenerbahçe uzatmaları oynuyor



Ligdeki hedeflerinin uzağına düşmüş iki takımın futbol işkencesine dönüşen mücadelelerinin, sıkıntı boyutundan çıktığını, kâh esneten, kâh "bu kadarı da olmaz" dedirten, kâh "yazık" yaklaşımıyla düşündüren bir boyuta girdiğini kaydediyor. O sıkıntı dolu dakikaların nihayet Mehmet'in golüyle son bulduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “73. dakikada, ceza alanı dışından nefis bir şut ve Volkan Babacan'ın uzanmasına karşın topun köşeden filelere gidişi. Bu golle Ankaraspor rahatladı. Oyun biraz olsun hareket kazandı. Ama Fenerbahçe'nin çabaları bir işe yaramadı. Ankaraspor, 39 puanı yakaladı, uzağında görülen tehlikeyi iyice atlattı. Fenerbahçe, mi? Lig onun için çoktan bitmişti. Artık formalite gereği uzatmaları oynamaya başladı.”



Kemal Belgin – Türkiye



Bir şutluk…



Dün akşam, Ankara’nın hakiki çiminde oynananın futbol maçı olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Tamam F.Bahçe’nin alışılmış kadrosunun nerede ise yarısı yoktu ama eh sahadaki sarı-lacivert formanın içindekiler de olmayanlar kadar neredeyse maliyetliydiler. Ankaraspor takımının ise neden 10 maçtır kazanamadığını dün akşam naklen yayına gelince iyice anladık. Düşünebiliyor musunuz, Mehmet Çakır 8 golle bu takımın en skoreri imiş. Aykut Hoca, Murat Tosun, Sinan gibi icatlarla bence boşuna uğraşıyor.”



Ercan Saatçi – Hürriyet



Adiyos Aragones



Fenerbahçe ' yi bu hale getiren Aragones ' in icraatlarına baksak cevabın orada olduğunu kaydediyor. Kadro darmadağın olmasına rağmen kulübede umutla bekleyenlere yine fırsat vermediğini belirtiyor ve ekliyor: “Sözüm ona Aragones kadro kurmakta zorlanıyormuş. Deniz Barış, Gökhan Emreciksin ilk 11 de yok Alex' in veliahtı Gürhan ve Burak Yılmaz kadroda yok. Avrupa deseniz unuttuk bile yok . Süper Lig, o da yok. Huzur desen o hiç yok. Peki değerli Aragones büyüğümüz. O var mı sizce? Hiç olmadı ki, yok babam yok. Hani o reklam şarkısı var ya. O şarkıyı değerli büyüğümüz Aragones' e ithaf ediyorum; Yiyiyoz, içiyos, yatıyoz, kalkıyoz, koşuyoz, yeniliyos, yeniyos, taraftarı üzüyoz, umutları kırıyoz. Bi deeeee. Üstüne para alıyos. Adiyos !”



Erdoğan Şenay – Milliyet



Futbolun iflası



Kadro ve yarışma stratejisini yitirmiş ve içi boşalmış bir on birden ne sonuç alınırsa Fenerbahçe’nin de o kadarlık bir futbol getirisiyle Ankaraspor önünde oynadığını kaydediyor. Başkan ve yöneticilerin bu kadroyu gelecek zamanlar adına yenilerken teknik patrondan başlayarak yepyeni bir iskelet yapılaşmasından yola çıkması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: “Yoksa ‘yama transferlerle’ yapılacak bir gelecek sezon hazırlığı Fenerbahçe’ye hüsran dolu yeni sezonlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz.”



Ali Sami Alkış – Star



İşler böyle yürümez



Sivasspor’un özellikle ilk yarıdaki futbolunun; şampiyonluk gibi ağır bir hedefi kaldırmaya yetmeyeceğini belirtiyor ve ekliyor: “Herve Tum’un arka arkaya iki kafa şutundan başka, rakibine höt diyebileceğin pozisyonun yoksa vaziyet ürkütücü demektir. Sivas’ın yapabilecekleriyle yaptıkları arasındaki fark, giderek açılıyor. Bu ciddi bir olumsuzluktur.”



Ziya Şengül – Star



Öyle bir maç ki izlemesi eziyet!



Fenerbahçe’nin oynadığı futbolla lige şimdiden havlu attığını kaydediyor. Bütün futbolcuların, ‘Bu lig bitse de tatile gitsek’ havasında olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Maç başı ilk kaçan gol Ankarasporlu Neca’dan; hem de Fenerbahçe kalesinin dibinden... Fener savunması araya atılan toplarda çaresiz ve basiretsiz kaldı; yan toplarda da öyle... Oyun kurgusu ise bir garip anlayış içindeydi.. Futbolcular aralarında iki pas yapamıyor; top kayıpları çok, o zaman ‘Bu Fener, hangi Fener?’ diye sormak isterim...”



Onur Belge – Fotomaç



Tatsız, tuzsuz, ruhsuz



Özet : Maçın aynen diğer maçlar gibi "Mevsim normallerine" uygun bittiğini kaydediyor. Böylesine keyifsiz bir maçın halı sahada bile olmayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Orta alanın sağında Colin Kazım yine yokları oynuyor. Ayrıca karşısındaki Baki Mercimek, toplu topsuz onu mıncıklayıp duruyor, gören yok. Ömer Aysan'ın koyduğu taban Uğur Boral tarafından fazla tepkiyle karşılanmadı. Ama hakemin hoş görüsünü hiç anlayamadım.



Böyle ayrıntıları göremezseniz, futbolumuzun neden arpa boyu hızıyla ilerliyor anlayamazsınız. İkinci yarıda Mehmet Çakır öylesine vurdu, Volkan Babacan içeri alıverdi. Eh, bu gol puan olarak Ankaraspor'un ligde kalmasına yeter. Başkent ekibi 10 maçtır kazanamıyordu ve fikstürü en zor olan takımdı. F.Bahçe 2. yarıya Gökhan Emreciksin ve Vederson değişiklikleriyle girdi. O da pek işe yaramadı. Güiza ve Deivid diye sual edecek olursanız, top gelse oynayacaklar. Ama bir türlü meşin yuvarlak ile buluşamadılar ki...”