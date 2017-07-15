Hangi şehirler taşınmak için teşvik veriyor?

İngiltere'de yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde karar alındıktan sonra birçok kişi başka ülkelere taşınma olanaklarını araştırmaya başladı.

En çok hangi kelimelerin arandığını gösteren Google Trends verilerine göre, referandum ertesinde "Kanada'ya taşınmak" başlığıyla yapılan aramalarda yüzde 230 artış oldu. Bu aramalar özellikle Londra ve Cardiff'te yoğunlaşıyordu. Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'ye taşınma olanakları da en çok araştırılanlar arasında yer alıyordu.

Yeni Zelanda'nın göçmenlik bölümü sitesine yapılan ziyaretler referandum sonrasında günlük 5500'e ulaşmış. Daha önce bu sayı 2000 civarında oluyormuş. Kanada'nın göçmenlik sitesine ziyaretler referandum günü 27.500 iken ertesi gün 61.400'e fırlamış. Aynı şekilde AB ile bağlantısını sürdürmek isteyen İngilizlerin İrlanda pasaportu için yaptıkları başvuru sayısında da büyük artış olmuştu.

Fakat yeni yerleşecek insanları çekmek için birçok teşvik sunan şehir ve ülkeler de var.

Kaitangata: Bu kasabada iş çok

Kaitangata, Yeni Zelanda'nın güneyinde minik bir kasaba. 800 kişilik nüfusa sahip bu kasabada tarımdan hemşireliğe birçok alanda 1000 kişilik istihdam açığı olduğu belirtiliyor.

Hükümet buraya insan çekmek için 165 bin dolara toprak ve ucuz konut olanakları sağlıyor. En yakın şehir olan Dunedin ile Londra arasındaki uçuş süresi 30 saati buluyor.

Tazmanya'da çiftçilik

Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya adası belli mesleklerden olan insanlara kolaylık sağlıyor. Örneğin hayvancılıkla uğraşacak kişilere İngiltere'dekinin yarı fiyatına süt çiftlikleri alma olanağı sunuluyor.

Londra'dan Tazmanya'ya uçuş süresi 24 saat. Ayrıca bu adada tarım ve hayvancılık için iklim koşullarının biraz daha sert olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Teknoloji uzmanları İrlanda'ya

Beyaz yakalılar için daha yakınlardaki olanaklar da fazla. Örneğin İrlanda Cumhuriyeti her yıl 3000 teknoloji uzmanını ülkeye getirmek için kampanya başlattı. Son yıllarda İrlanda'nın teknoloji sektöründeki ilerleyişi tahmin edilenden hızlı oldu. Bu nedenle eğitim sistemi ihtiyaca cevap verecek sayıda insanı yetiştirmiş değil.

Bu kampanya sadece İngiliz vatandaşlarına yönelik değil. Fakat İrlanda AB içindeki tek İngilizce konuşan ülke olacağı için teknoloji sektöründeki büyümenin daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. Bu sektördeki işlerin çoğu Dublin'de olmakla beraber Cork ve Limerick gibi şehirlerde de küçük teknoloji firmaları bulunuyor.

Kanada'da ucuz arsa ve işletme kredisi

Kuzey Amerika'nın birçok şehrine insanların yerleşmesi için ya para ödeniyor ya da çok ucuza toprak satılıyor. Kanada'nın Manitoba bölgesinde yaşlanan nüfus dengesini sağlamak için yeni yerleşenlere ucuz konut olanağı sağlanıyor.

ABD ile sınırın 75 km kuzeyinde Pipestone Belediyesi yeni yerleşim çekmek için 8 dolara toprak satıyor. Arsa almak isteyenlerin 780 dolar depozit ödeyerek 90 gün içinde buraya konut inşa etmesi gerekiyor.

Bölgedeki iş alanları ise petrol, tarım ve hayvancılık üzerinde yoğunlaşıyor. Belediye yeni iş kurmak isteyenlere 25 bin dolar kredi veriyor.

Belediye bugüne kadar 25 arsa satıldığını ve daha fazlasının satışa çıkarılacağını, ancak arsa almanın daimi oturum ya da vize anlamına gelmediğini belirtiyor.

ABD'de kredi teşviki ve kira yardımı

ABD'nin ekonomik durgunluktan mustarip New Haven, Connecticut gibi bazı eyaletlerinde de nüfusu artırmak için 80 bin dolara kadar çıkan kredi teşvikleri veriliyor.

Detroit ve Michigan'da ise yılda 2500 dolar kira yardımı ve yeni ev alanlar için 20 bin dolarlık karşılıksız kredi veriliyor.

Fakat bu sorunlu şehirlerde iş bulmak kolay olmayabilir. 2016'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 11 olan Detroit ayrıca yüksek suç oranıyla da biliniyor.