Hangi parti sosyal medyada daha aktif?

Siyasi partiler, 1 Kasım seçimlerine sayılı günler kala, seçmenlere ulaşabilmek, özellikle gençlere görüşlerini aktarmak ve geri dönüşleri hızla alabilmek için sosyal medyaya yöneldi. Partilerin etkinlikleri, basındaki yansımaları ve canlı yayınlar anlık olarak sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, partilerin sosyal medya hesapları arasında en aktif kullanılan mecra ise Facebook ve Twitter olarak öne çıkıyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi

AKP'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi sayfasında bugün itibarıyla 2 milyon 727 bin 939 beğeni bulunuyor. Partiye ait Twitter hesabının takipçi sayısı ise 211 binin üzerinde. Bu yılın mart ayında Facebook sayfasındaki beğeni sayısı 2 milyon 253 bini bulan AKP, Twitter'da 112 bine yakın kişi tarafından takip ediliyordu.



AKP'nin sosyal paylaşım sitelerinde genel olarak reklam filmleri, etkinlik duyuruları, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarına yer veriliyor. Türkiye gündemi de haftalık olarak sayfalarda paylaşılıyor.



Davutoğlu'nun Twitter hesabındaki takipçi sayısı bugün itibarıyla 3 milyon 564 binin üzerine çıktı. Davutoğlu, 2010 yılının haziran ayında üye olduğu Twitter'da bugüne kadar toplam bin 713 tweet attı. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 82 kişi veya kurumu takip ediyor.



Cumhuriyet Halk Partisi

CHP'nin Facebook'taki resmi sayfası ise 1 milyon 431 bin 611' beğeni aldı. Partiye ait Twitter hesabının takipçi sayısı ise 317 binin üzerinde. Söz konusu rakamlar bu yılın mart ayında Facebook'ta 1 milyon 20 bin, Twitter'da ise 223 binin üzerinde bulunuyordu.



CHP'nin sayfalarında da genel olarak Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına, bilgilendirmelere, seçim çalışmalarına, fotoğraflara ve çeşitli infografik bilgilere yer veriliyor.



Kılıçdaroğlu'nun şahsi Twitter hesabının ise 3 milyon 325 binin üzerine takipçisi bulunuyor. 2010'un haziran ayında Twiiter'a üye olan Kılıçdaroğlu bugüne kadar 2 bin 413 tweet attı. CHP Genel Başkanı, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 9 bin 742 kişi veya kurumu takip ediyor.



Milliyetçi Hareket Partisi

Facebook'ta MHP'ye ait hesabı 2 milyon 191 binin üzerinde kişi beğendi. Partiye ait Twitter hesabının takipçi sayısı ise 267 bin 170 binin üzerinde. Söz konusu rakamlar bu yılın mart ayında Facebook'ta 1 milyon 870 bin, Twitter'da ise 187 binin üzerinde bulunuyordu. MHP Genel Başkanı DEVLET BAHÇELİ'nin konuşmalarına yer verilen sosyal medya hesaplarında, etkinlik duyuruları ve basın yansımalarına da takipçilerle paylaşılıyor.



Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Bahçeli'nin, Twitter üzerinden 1 milyon 973 binin üzerinde takipçisi var. Bahçeli, 2010 Kasım ayından itibaren Twitter'i kullanıyor. MHP Genel Başkanının bugüne kadar 2 bin 924 tweet attığı görülüyor.



Halkların Demoktartik Partisi

HDP'ye ait Facebook sayfasında beğeni sayısı 1 milyon 252 binin üzerinde bulunuyor. Partinin Twitter'daki takipçi sayısı ise 380 binin üzerinde. Söz konusu rakamlar bu yılın mart ayında Facebook'da 600 binin, Twitter'da ise 157 binin üzerinde bulunuyordu.



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmalarına yer verilen sosyal medya hesaplarında, etkinlik duyuruları ve basın yansımalarını da paylaşılıyor.



Bir milyon 98 bin 518 takipçiye sahip Demirtaş'ın şahsi Twitter hesabından bugün itibarıyla bin 242 tweet atıldığı görülüyor. Demirtaş bin kişiyi veya kurumu izliyor.



"Dijital siyaset devri başladı"

Siyasi partilerin sosyal medya kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yurdigül, internet teknolojisinin yaygınlık kazanması ve sosyal ağların devreye girmesiyle 'dijital siyaset' veya 'online siyaset' devrinin başladığını ifade etti.



'Sosyal medya' veya 'yeni medya' olarak adlandırılan bu yeni tarz siyaset yapma olgusunun 2008'de ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde rüştünü ispat ettiğini belirten Yurdigül, "Barack Obama, sosyal ağları diğer siyaset yapma usullerinden çok daha fazla ve etkin bir şekilde kullanması sonucu seçimleri kazanmıştır" ifadesini kullandı.



Facebook ve Twitter'ı bireylerin bir siyaset aracından ziyade eğlence ve sosyalleşme aracı olarak gördüklerini aktaran Yurdigül, "Eğer sosyal medyayı halkın siyasete katılımı ve demokrasinin gelişimi için bir araç olarak kullanmak istiyorsak öncelikle bireylerin gerçek hayatta da siyasi konulara ilgi duymasını ve aktif roller almasını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



"Gençler sosyal medyada"

Bilişim Hukuku alanında çalışmalar yapan Cenk Derinözlü de sosyal medyanın çok hızlı bir şekilde bilgiyi ürettiğini ve sosyal ağların bunu çok geniş kitlelere yine aynı hızda yaydığını belirtti. Derinözlü, kullanıcı hem bu bilginin üretilmesinde hem de yayılmasına aktif olarak yer aldığını ifade etti.



Seçim dönemlerinde, sosyal ağların siyasetçilere kendilerini tanıtabilecekleri, fikir ve amaçlarını anlatabilecekleri ve bunun karşılığında seçmenin nabzını ölçebilecekleri bir ortam sağladığını anlatan Derinözlü, "Siyasetçiler sosyal ağlar sayesinde seçimlerden önce geri bildirim alabilmekte ve bu sayede alacağı oy oranını seçim öncesinde daha tutarlı tahmin etme şansına sahip olmaktadır. Politikacıların geleneksel yöntemlere ulaşmakta en çok zorlandığı kitleyi gençler oluşturmaktadır. Gençlerin geleneksel medyaya ilgisinin düşük olması onlara ulaşmak için sosyal ağ sitelerinin kullanımını bir gereklilik haline getirmektedir" diye konuştu.