Hangi önlemler elektrik faturasını düşürüyor?

Konutlardaki elektrik tüketim bedeline yüzde 9,8 oranında zam yapılmasının ardından, elektrik tasarrufu sağlayan tedbirler önem kazandı. Uzmanlar, tüketicileri alacakları küçük önlemlerle faturalarını 4 kata düşürebilecekleri konusunda uyarıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cenk Yavuz, elektrik tüketiminin üç tarifeli sistemle faturalandırıldığını belirterek, 2014 itibarıyla Türkiye'de tarifeli sayaçların zorunlu hale geleceğini söyledi.

En pahalı tüketimin 17.00-22.00 saatleri arasında olduğuna işaret eden Yavuz, en ucuz tarifenin 22.00-06.00 saatleri arasında olduğunu anlattı.

''Fırın, ütü, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazları 22:00'den sonra kullanmakta büyük fayda var'' diyen Yavuz, ''Çünkü gece 22.00 ile 06.00 arasında en ucuz tarife işliyor sayaçlarımızda, bu gibi faaliyetleri o saate bırakırsak bizim için büyük avantaj olacak'' ifadelerini kullandı.