Hangi marka otomobil sürücüleri eşini daha çok aldatıyor?

Almanya'da yapılan bir araştırma, kişilerin sürdükleri otomobil markası ile eşlerini aldatma konusundaki bağı inceledi. Eşleri tarafından aldatılan kişilere yönelik tavsiyeler veren "Seitensprung-Fibel.de" adlı sitenin isteği üzerine, Piyasa Araştırmaları Enstitüsü Koluna tarafından yapılan araştırmada Alman sürücüler arasında eşlerine en sadık olanların Mazda kullanıcıları olduğu ortaya çıktı.

1336 Alman otomobil sürücüsü ile yapılan görüşme sonuçlarına göre, tercihini Mazda'dan yana kullanan Almanların yalnızca yüzde 5'i, eşlerini aldatıyor.

Ford ya da Toyota kullanan Almanlarda ise bu oran yüzde 9 düzeyinde.

BMW, VW ve Mercedes kullanan Almanların yüzde 10'u eşlerini aldattığını itiraf ediyor.

Skoda kullanan Almanların arasında bu oran yüzde 11, Audi tutkunu Almanlarda ise yüzde 13.

En fazla eşlerini aldatanlar ise yüzde 20 oranla Renault sahibi Almanlar.

Göz kaçamağı

Focus online'de yer alan habere göre, göz kaçamağı yapan Almanlar arasında ise, aldatma konusunda sadık olan Mazda sürücüleri yüzde 36 ile birinci sırada.

Toyota ve Ford sürücüleri yüzde 34, BMW sürücüleri yüzde 31, Audi, VW ve Skoda sahipleri ise yüzde 30 düzeyinde gözle çapkınlık yapıyor.

Sıralamada Mercedes sürücüleri yüzde 26, Renault sahipleri ise yüzde 25 oranında göz ucuyla çapkınlık yapıyor.