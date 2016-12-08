Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 8 Aralık spor ekranı

8 Aralık Perşembe günü spor ekranlarında UEFA Avrupa Ligi, THY Euroleague ve NBA maçları canlı yayınlanacak.
İşte 8 Aralık tarihinde yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...
04.00 Houston Rockets - LA Lakers / NBA TV
06.30 LA Clippers - GS Warriors / smart spor2
19.00 Konyaspor - Gent / tivibu spor3
19.00 Osmanlıspor - FC Zürih / tivibu spor2
19.00 Villarreal - Steaua Bükreş / tivibu spor4
20.30 Almanya - Polonya / sports tv
20.45 Fenerbahçe - Kızılyıldız / Lig TV3
21.00 Anderlecht - St. Etienne / tivibu spor4
21.00 Feyenoord - Fenerbahçe / TRT1
21.00 Zorya - Manchester United / tivibu spor3
22.00 EA7 Milano - CSKA Moskova / Lig TV2
22.45 İsveç / Sırbistan / sports tv
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas / Lig TV3
23.05 Salzburg - Schalke 04 / tivibu spor3
23.05 Southampton - Hapoel B.Sheva / tivibu spor2
23.05 Standard Liege - Ajax / tivibu spor4.