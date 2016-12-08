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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 8 Aralık spor ekranı

Aralarında Feyenoord-Fenerbahçe ve Osmanlıspor-Zürih karşılaşmalarının da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi maçları 8 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek

08 Aralık 2016 03:00

8 Aralık Perşembe günü spor ekranlarında UEFA Avrupa Ligi, THY Euroleague ve NBA maçları canlı yayınlanacak.

İşte 8 Aralık tarihinde yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...

04.00 Houston Rockets - LA Lakers / NBA TV

06.30 LA Clippers - GS Warriors / smart spor2

19.00 Konyaspor - Gent / tivibu spor3

19.00 Osmanlıspor - FC Zürih / tivibu spor2

19.00 Villarreal - Steaua Bükreş / tivibu spor4

20.30 Almanya - Polonya / sports tv

20.45 Fenerbahçe - Kızılyıldız / Lig TV3

21.00 Anderlecht - St. Etienne / tivibu spor4

21.00 Feyenoord - Fenerbahçe / TRT1

21.00 Zorya - Manchester United / tivibu spor3

22.00 EA7 Milano - CSKA Moskova / Lig TV2

22.45 İsveç / Sırbistan / sports tv

23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas / Lig TV3

23.05 Salzburg - Schalke 04 / tivibu spor3

23.05 Southampton - Hapoel B.Sheva / tivibu spor2

23.05 Standard Liege - Ajax / tivibu spor4.

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