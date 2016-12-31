Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 31 Aralık spor ekranı

31 Aralık Cumartesi günü, aralarında Liverpool-Manchester City, Trabzonspor-Beşiktaş basketbol maçının da olduğu karşılaşmalar ekranlara gelecek.
İşte yılın son gününde canlı yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanal listesi.
12.00 Euroleague'de bu hafta / Lig TV3
12.00 M.Raonic - A.Murray / tivibu spor2
14.00 R.Nadal - D.Goffin / tivibu spor
15.00 Banvit - Uşak Sportif / Lig TV3
15.00 Büyükçekmece - Pınar Karşıyaka / NTV Spor
15.45 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport
17.00 Trabzonspor MP - Beşiktaş SJ / Lig TV2
18.00 Chelsea - Stoke City / smart spor2
18.00 Manchester United - Middlesbrough / smart spor
20.30 Liverpool - Manchester City / smart spor.