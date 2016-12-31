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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 31 Aralık spor ekranı

Yılın son gününde İngiltere Premier Lig ve basketbol ligi heyecanı yaşanacak

31 Aralık 2016 12:01

31 Aralık Cumartesi günü, aralarında Liverpool-Manchester City, Trabzonspor-Beşiktaş basketbol maçının da olduğu karşılaşmalar ekranlara gelecek.

İşte yılın son gününde canlı yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanal listesi.

12.00 Euroleague'de bu hafta / Lig TV3

12.00 M.Raonic - A.Murray / tivibu spor2

14.00 R.Nadal - D.Goffin / tivibu spor

15.00 Banvit - Uşak Sportif / Lig TV3

15.00 Büyükçekmece - Pınar Karşıyaka / NTV Spor

15.45 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport

17.00 Trabzonspor MP - Beşiktaş SJ / Lig TV2

18.00 Chelsea - Stoke City / smart spor2

18.00 Manchester United - Middlesbrough / smart spor

20.30 Liverpool - Manchester City / smart spor.

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