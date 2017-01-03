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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 3 Ocak spor ekranı

Hafta içi spor heyecanı İngiltere Premier Lig ve İspanya Kral Kupası maçlarıyla devam edecek

03 Ocak 2017 11:16

3 Ocak Salı günü aralarında Valencia - Celta Vigo, Bournemouth - Arsenal maçlarının da bulunduğu karşılaşmalar ekranlara gelecek.

İşte televizyonlarda yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...

12.00 D.Kasatkina - G.Muguruza / Lig TV3

20.00 Banvit - Aris / smart spor

20.30 Zielona Gora - Beşiktaş SJ / aspor

21.00 Osasuna - Eibar / Lig TV

21.00 Valencia - Celta Vigo / Lig TV2

21.30 Baskonia - Real Madrid / tivibu spor

22.45 Bournemouth - Arsenal / smart spor2

23.00 Crystal Palace - Swansea / smart spor

23.15 Deportivo - Alaves / Lig TV4

23.15 Las Palmas - Atletico Madrid / Lig TV2

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