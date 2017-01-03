Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 3 Ocak spor ekranı

3 Ocak Salı günü aralarında Valencia - Celta Vigo, Bournemouth - Arsenal maçlarının da bulunduğu karşılaşmalar ekranlara gelecek.
İşte televizyonlarda yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...
12.00 D.Kasatkina - G.Muguruza / Lig TV3
20.00 Banvit - Aris / smart spor
20.30 Zielona Gora - Beşiktaş SJ / aspor
21.00 Osasuna - Eibar / Lig TV
21.00 Valencia - Celta Vigo / Lig TV2
21.30 Baskonia - Real Madrid / tivibu spor
22.45 Bournemouth - Arsenal / smart spor2
23.00 Crystal Palace - Swansea / smart spor
23.15 Deportivo - Alaves / Lig TV4
23.15 Las Palmas - Atletico Madrid / Lig TV2