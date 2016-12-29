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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 29 Aralık spor ekranı

Ziraat Türkiye Kupası ve THY Euroleague karşılaşmaları canlı olarak ekranlara gelecek

29 Aralık 2016 12:01

29 Aralık Perşembe günü futbol, basketbol ve tenis karşılaşmaları yayınlanacak.

İşte televizyonlarda yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanal listesi...

12.15 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

14.30 Gençlerbirliği - Amedspor / aspor

16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor / a2

16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923 / aspor

18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor / a2

18.00 R.Nadal - T.Berdych / tivibu spor2

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid / Lig TV3

20.30 Fenerbahçe - Menemen Bld / atv

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova / TRT Spor

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe / Lig TV3

22.30 Padova - Modena / sports tv

23.00 Baskonia - Maccabi Fox / Lig TV2.

 

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