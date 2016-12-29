Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 29 Aralık spor ekranı

29 Aralık Perşembe günü futbol, basketbol ve tenis karşılaşmaları yayınlanacak.
İşte televizyonlarda yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanal listesi...
12.15 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
14.30 Gençlerbirliği - Amedspor / aspor
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor / a2
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923 / aspor
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor / a2
18.00 R.Nadal - T.Berdych / tivibu spor2
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid / Lig TV3
20.30 Fenerbahçe - Menemen Bld / atv
21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova / TRT Spor
22.00 Olympiakos - Fenerbahçe / Lig TV3
22.30 Padova - Modena / sports tv
23.00 Baskonia - Maccabi Fox / Lig TV2.