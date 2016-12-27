Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 27 Aralık spor ekranı

27 Aralık Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası, Belçika Ligi ve İngiltere Premier Ligi karşılaşmaları televizyon ekranlarında olacak.
İşte günün spor ekranı...
11.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor / aspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor / aspor
14.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
16.30 Sivasspor - Y.Amasyaspor / aspor
18.30 Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld / a2
20.00 Genk - Gent / NTV Spor
20.15 Liverpool - Stoke City / smart spor2
20.30 Beşiktaş - Boluspor / a2
21.15 Barcelona Lassa - Valencia Basket / tivibi spor
22.30 St.Truiden - Standart Liege / NTV Spor
22.45 Reggio Emilia - Olimpia Milano / tivibu spor3.