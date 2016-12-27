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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 27 Aralık spor ekranı

Aralarında Beşiktaş-Boluspor maçının da olduğu pek çok karşılaşma canlı olarak ekranlara gelecek

27 Aralık 2016 11:59

27 Aralık Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası, Belçika Ligi ve İngiltere Premier Ligi karşılaşmaları televizyon ekranlarında olacak.

İşte günün spor ekranı...

11.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor / aspor

14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor / aspor

14.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

16.30 Sivasspor - Y.Amasyaspor / aspor

18.30 Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld / a2

20.00 Genk - Gent / NTV Spor

20.15 Liverpool - Stoke City / smart spor2

20.30 Beşiktaş - Boluspor / a2

21.15 Barcelona Lassa - Valencia Basket / tivibi spor

22.30 St.Truiden - Standart Liege / NTV Spor

22.45 Reggio Emilia    - Olimpia Milano / tivibu spor3.

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