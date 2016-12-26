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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Aralık spor ekranı

Spor Toto Süper Lig ve İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor

26 Aralık 2016 13:01

26 Aralık Pazartesi günü aralarında Trabzonspor-Fenerbahçe, Arsenal-WBA maçlarının da bulunduğu futbol karşılaşmaları ekranlara gelecek.

İşte günün spor karşılaşmaları ve yayınlanacak kanallar..

15.30 Watford - Crystal Palace / smart spor2

18.00 Arsenal - WBA / smart spor

18.00 Chelsea - Bournemouth / smart spor2

19.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor / Lig TV2

20.00 Charleroi - Anderlecht / NTV Spor

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe / Lig TV

20.15 Hull City - Manchester City / smart spor2

20.30 Milano - Monza / sports tv.

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