Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Aralık spor ekranı

26 Aralık Pazartesi günü aralarında Trabzonspor-Fenerbahçe, Arsenal-WBA maçlarının da bulunduğu futbol karşılaşmaları ekranlara gelecek.
İşte günün spor karşılaşmaları ve yayınlanacak kanallar..
15.30 Watford - Crystal Palace / smart spor2
18.00 Arsenal - WBA / smart spor
18.00 Chelsea - Bournemouth / smart spor2
19.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3
19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor / Lig TV2
20.00 Charleroi - Anderlecht / NTV Spor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe / Lig TV
20.15 Hull City - Manchester City / smart spor2
20.30 Milano - Monza / sports tv.