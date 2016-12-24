T24 LogoT24 Logo
Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 24 Aralık spor ekranı

Avrupa liglerine Noel arası verilirken, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları ekranlarda olacak

24 Aralık 2016 11:28

24 Aralık Cumartesi günü aralarında Adanaspor-Başakşehir ve Beşiktaş-Gaziantepspor maçının da olduğu Süper Lig karşılaşmaları canlı yayınlanacak.

İşte ekranlara gelecek karşılaşmalar ve kanal listesi...

13.00 Galatasaray - Adana ASKİ / TBF TV

13.00 Boluspor - Y.Malatyaspor / TRT Spor

13.00 Sivasspor - Adana Demirspor / TRT Avaz

14.00 Beşiktaş SJ - Gaziantep Basket / NTV Spor

15.00 İstanbul BB - Best Balıkesir / Lig TV3

16.00 TED Kolejliler - Banvit / TBF TV

16.00 Adanaspor - M.Başakşehir / Lig TV

16.00 Balıkesirspor - Elazığspor / TRT Avaz

18.30 Samsunspor - Göztepe / TRT Spor

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor / Lig TV

21.00 Green Bay Packers - Minnesota Vikings / FOX Sport.

ETİKETLER

hangi maçsaat kaçtahangi kanalda23 aralık cumartesimaçlar hangi kanalda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24