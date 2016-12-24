Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 24 Aralık spor ekranı

24 Aralık Cumartesi günü aralarında Adanaspor-Başakşehir ve Beşiktaş-Gaziantepspor maçının da olduğu Süper Lig karşılaşmaları canlı yayınlanacak.

İşte ekranlara gelecek karşılaşmalar ve kanal listesi...

13.00 Galatasaray - Adana ASKİ / TBF TV

13.00 Boluspor - Y.Malatyaspor / TRT Spor

13.00 Sivasspor - Adana Demirspor / TRT Avaz

14.00 Beşiktaş SJ - Gaziantep Basket / NTV Spor

15.00 İstanbul BB - Best Balıkesir / Lig TV3

16.00 TED Kolejliler - Banvit / TBF TV

16.00 Adanaspor - M.Başakşehir / Lig TV

16.00 Balıkesirspor - Elazığspor / TRT Avaz

18.30 Samsunspor - Göztepe / TRT Spor

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor / Lig TV

21.00 Green Bay Packers - Minnesota Vikings / FOX Sport.