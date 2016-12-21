Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 21 Aralık spor ekranı

Hafta içi spor ekranında yoğun bir program bulunuyor.
İşte günün spor karşılaşmaları ve karşılaşmaları yayınlayacak kanal listesi...
12.00 Gümüşhanespor - Konyaspor / aspor
14.00 Ümraniyespor - Akhisar Bld / aspor
14.00 Bursa BB - Vakıfbank / NTV Spor
14.30 Sancaktepe Bld. - Ç.Rizespor / a2
15.30 Serbest Kayak Dünya Kupası / Eurosport
16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor / aspor
17.00 İstanbul Ünv - Yakındoğu Ünv / TRT Spor
17.00 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe / NTV Spor
18.00 İstanbul BB - Dinamo Moskova / smart spor
18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor / a2
19.00 Fenerbahçe - Osmaniye Gençlik / TBF TV
20.00 Beşiktaş SJ - AEK / aspor
20.00 Ventspils - Uşak Sportif / smart spor2
20.30 Galatasaray - Tuzlaspor / atv
20.45 Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3
21.00 Benfica - Rio Ave / tivibu spor
22.00 Maccabi Rishon - Pınar Karşıyaka / smart spor
22.00 Bayern Münih - Leipzig / Eurosport2
22.30 Baskonia - Barcelona Lassa / TRT Spor
22.30 KAS Eupen - Club Brugge / NTV Spor
22.30 Zulte Waregem - Genk / NTV Spor
22.45 Inter - Lazio / Lig TV
22.50 Bordeaux - Nice / Digiturk
22.50 Monaco - Caen
22.50 PSG - Lorient / Lig TV4
23.00 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
23.00 Deportivo - Real Betis / Lig TV3.