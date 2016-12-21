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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 21 Aralık spor ekranı

21 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası, Fransa ligi, THY Euroleague maçları ekranlara gelecek

21 Aralık 2016 13:55

Hafta içi spor ekranında yoğun bir program bulunuyor. 

İşte günün spor karşılaşmaları ve karşılaşmaları yayınlayacak kanal listesi...

12.00 Gümüşhanespor - Konyaspor / aspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Bld / aspor

14.00 Bursa BB - Vakıfbank / NTV Spor

14.30 Sancaktepe Bld. - Ç.Rizespor / a2

15.30 Serbest Kayak Dünya Kupası / Eurosport

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor / aspor

17.00 İstanbul Ünv - Yakındoğu Ünv / TRT Spor

17.00 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe / NTV Spor

18.00 İstanbul BB - Dinamo Moskova / smart spor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor / a2

19.00 Fenerbahçe - Osmaniye Gençlik / TBF TV

20.00 Beşiktaş SJ - AEK / aspor

20.00 Ventspils - Uşak Sportif / smart spor2

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor / atv

20.45 Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3

21.00 Benfica - Rio Ave / tivibu spor

22.00 Maccabi Rishon - Pınar Karşıyaka / smart spor

22.00 Bayern Münih - Leipzig / Eurosport2

22.30 Baskonia - Barcelona Lassa / TRT Spor

22.30 KAS Eupen - Club Brugge / NTV Spor

22.30 Zulte Waregem - Genk / NTV Spor

22.45 Inter - Lazio / Lig TV

22.50 Bordeaux - Nice / Digiturk

22.50 Monaco - Caen

22.50 PSG - Lorient / Lig TV4

23.00 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

23.00 Deportivo - Real Betis / Lig TV3.

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