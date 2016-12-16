Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 16 Aralık spor ekranı

Spor ekranı 16 Aralık Cuma günü hız kesmiyor.
İşte yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...
10.30 Biatlon Dünya Kupası / Eurosport
12.15 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
17.45 Romanya - Almanya / sports tv
18.00 Manisaspor - Balıkesirspor / TRT Spor
19.00 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport2
20.00 Galatasaray OB - EA7 Milano / Lig TV3
20.15 Tübingen - Alba Berlin / smart spor
20.15 Hollanda - Danimarka / sports tv
20.30 CSKA Moskova - Barcelona Lassa / TRT Spor
22.30 Hoffenheim - B.Dortmund / Eurosport2
22.45 Panathinaikos - Fenerbahçe / Lig TV3
22.45 Angers - Nantes / Lig TV4
22.45 Alaves - Real Betis / Lig TV2
22.45 Norveç - Fransa / sports tv.