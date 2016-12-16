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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 16 Aralık spor ekranı

16 Aralık Cuma günü spor ekranlarında basketbol, futbol, kış sporları ve hentbol karşılaşmaları var

16 Aralık 2016 11:37

Spor ekranı 16 Aralık Cuma günü hız kesmiyor.

İşte yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...

10.30 Biatlon Dünya Kupası / Eurosport

12.15 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

17.45 Romanya - Almanya / sports tv

18.00 Manisaspor - Balıkesirspor / TRT Spor

19.00 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport2

20.00 Galatasaray OB - EA7 Milano / Lig TV3

20.15 Tübingen - Alba Berlin / smart spor

20.15 Hollanda - Danimarka / sports tv

20.30 CSKA Moskova - Barcelona Lassa / TRT Spor

22.30 Hoffenheim - B.Dortmund / Eurosport2

22.45 Panathinaikos - Fenerbahçe / Lig TV3

22.45 Angers - Nantes / Lig TV4

22.45 Alaves - Real Betis / Lig TV2

22.45 Norveç - Fransa / sports tv.

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