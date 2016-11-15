Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 15 Kasım spor ekranı

İşte 15 Kasım Salı günü ekranlarda canlı yayınlanacak spor karşılaşmaları..
03.30 Detroit Pistons - OKC Thunder / NBA TV
03.30 New York Knicks - Dallas Mavericks / Turkcell TV
04.30 NY Giants - Cincinati Bengals / FOX Sports
16.00 Snooker Kuzey İrlanda Açık / Eurosport
17.00 G.Monfils - D.Thiem / Lig TV2
19.00 Minchanka Minsk - Eczacıbaşı / smart spor
19.30 Fransa - Samoa (Rugby) / Eurosport2
20.00 Banvit - Monaco / smart spor2
20.00 Anadolu Efes - Unics Kazan / Lig TV3
22.00 Snooker Kuzey İrlanda Açık / Eurosport
22.05 Maccabi Fox - Fenerbahçe / TRT Spor
23.00 Bolivya - Paraguay / İdman TV
23.00 N.Djokovic - M.Raonic / Lig TV4.