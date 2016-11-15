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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 15 Kasım spor ekranı

15 Kasım Salı günü, televizyon ekranlarında aralarında Fenerbahçe-Maccabi FOX maçının da olduğu pek çok spor organizasyonu var. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda

15 Kasım 2016 03:00

İşte 15 Kasım Salı günü ekranlarda canlı yayınlanacak spor karşılaşmaları..

03.30 Detroit Pistons - OKC Thunder / NBA TV

03.30 New York Knicks - Dallas Mavericks / Turkcell TV

04.30 NY Giants - Cincinati Bengals / FOX Sports

16.00 Snooker Kuzey İrlanda Açık / Eurosport

17.00 G.Monfils - D.Thiem / Lig TV2

19.00 Minchanka Minsk - Eczacıbaşı / smart spor

19.30 Fransa - Samoa (Rugby) / Eurosport2

20.00 Banvit - Monaco / smart spor2

20.00 Anadolu Efes - Unics Kazan / Lig TV3

22.00 Snooker Kuzey İrlanda Açık / Eurosport

22.05 Maccabi Fox - Fenerbahçe / TRT Spor

23.00 Bolivya - Paraguay / İdman TV

23.00 N.Djokovic - M.Raonic / Lig TV4.

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