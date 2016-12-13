Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 13 Aralık spor ekranı

Spor şöleni hafta içi devam edecek. 13 Aralık Salı günü, televizyonlarda yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...
13.00 Boluspor - Darıca G.Birliği / aspor
15.30 Göztepe - Y.Amasyaspor / aspor
16.00 Snooker İskoçya Açık / Eurosport
17.30 Elazığspor - Tuzlaspor / aspor
18.15 Çek Cumhuriyeti - Romanya / sports tv
18.30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor / a2
19.00 Al Ahli - Barcelona / NTV Spor
20.00 Banvit - Frankfurt / smart spor2
20.30 Başakşehir - Sivasspor / a2
20.30 Macaristan - Norveç / sports tv
22.45 Bournemouth - Leicester City / smart spor
22.45 Everton - Arsenal / smart spor2.