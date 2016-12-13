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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 13 Aralık spor ekranı

13 Aralık Salı günü Türkiye Kupası ve İngiltere Premier Lig karşılaşmaları ekranlarda olacak

13 Aralık 2016 11:41

Spor şöleni hafta içi devam edecek. 13 Aralık Salı günü, televizyonlarda yayınlanacak karşılaşmalar ve kanal listesi...

13.00 Boluspor - Darıca G.Birliği / aspor

15.30 Göztepe - Y.Amasyaspor / aspor

16.00 Snooker İskoçya Açık / Eurosport

17.30 Elazığspor - Tuzlaspor / aspor

18.15 Çek Cumhuriyeti - Romanya / sports tv

18.30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor / a2

19.00 Al Ahli - Barcelona / NTV Spor

20.00 Banvit - Frankfurt / smart spor2

20.30 Başakşehir - Sivasspor / a2

20.30 Macaristan - Norveç / sports tv

22.45 Bournemouth - Leicester City / smart spor

22.45 Everton - Arsenal / smart spor2.

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