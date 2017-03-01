Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 1 Mart spor ekranı

1 Mart Çarşamba günü televizyon kanallarında 12 maç ekrana gelecek. Günün en dikkat çeken karşılaşması da İtalya kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Roma ile Lazio.
Günün programı şöyle:
18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor (A Spor)
20:00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor (A Spor)
20:30 Niort - Paris Saint-Germain (BeINSports 2)
21:30 Barcelona - Sporting Gijon (BeINSports 3)
21:30 Osasuna - Villarreal (BeINSports 4)
22:45 Bayern München - Schalke 04 (NTVSpor)
22:45 Lazio - Roma (Tivibu) (Coppa Italia Yarı Finali)
22:45 Manchester City - Huddersfield Town (Tivibu)
23:05 Marseille - Monaco (BeINSports 2)
23:30 Real Madrid - Las Palmas (BeINSports 3)
23:30 Celta Vigo - Espanyol (BeINSports 4)
23:30 Granada - Deportivo Alaves (Kanal 91 DT)