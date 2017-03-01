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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 1 Mart spor ekranı

Roma ile Lazio, İtalya kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecekler

01 Mart 2017 11:09

1 Mart Çarşamba günü televizyon kanallarında 12 maç ekrana gelecek. Günün en dikkat çeken karşılaşması da İtalya kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Roma ile Lazio.

Günün programı şöyle:

18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor (A Spor)

20:00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor (A Spor)

20:30 Niort - Paris Saint-Germain (BeINSports 2)

21:30 Barcelona - Sporting Gijon (BeINSports 3)

21:30 Osasuna - Villarreal (BeINSports 4)

22:45 Bayern München - Schalke 04 (NTVSpor)

22:45 Lazio - Roma (Tivibu) (Coppa Italia Yarı Finali)

22:45 Manchester City - Huddersfield Town (Tivibu)

23:05 Marseille - Monaco (BeINSports 2)

23:30 Real Madrid - Las Palmas (BeINSports 3)

23:30 Celta Vigo - Espanyol (BeINSports 4)

23:30 Granada - Deportivo Alaves (Kanal 91 DT)

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